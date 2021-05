Montréal: entraves à prévoir sur le réseau autoroutier durant le week-end

La circulation sera entravée durant la fin de semaine sur certains axes autoroutiers de Montréal, notamment sur les autoroutes 10 et 20.

L’autoroute 20 en direction ouest sera ainsi fermée entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Ce qui impliquera la fermeture complète des bretelles menant de l’autoroute 15 vers la route 136 en direction est (centre-ville).

L’A-20 en direction est sera fermée à Pointe-Claire, soit à la sortie 53 pour le boulevard des Sources, de vendredi 20 h 30 à lundi 5 h.

L’autoroute 10 est (Bonaventure) sera également fermée entre les rues Wellington et Carrie-Derick, de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h.

Le même axe autoroutier sera fermé en direction ouest entre le pont Samuel-De Champlain et la rue Wellington, et ce, de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h. Les usagers pourront utiliser un détour via l’A-15 nord, en prenant la sortie 61 pour avenue Atwater.

Mobilité Montréal prévoit la fermeture complète de l’autoroute 40 en direction ouest, entre la sortie 70 et l’échangeur Décarie. La fermeture sera en vigueur de samedi 21 h à dimanche 10 h.

À Laval, l’autoroute 19 en direction nord sera aussi fermée entre la sortie 8 et l’entrée suivante, de vendredi 20 h à lundi 5 h.

Par ailleurs, le ministère des Transports a dû fermer pour une durée indéterminée une deuxième voie du pont de l’Île-aux-Tourtes en direction ouest, vers Vaudreuil-Dorion.