NBA: les Raptors bataillent, mais plient l’échine face aux Mavericks

Privés de plusieurs joueurs partants, les Raptors ont offert une belle opposition à Luka Doncic et les Mavericks, vendredi à Dallas, mais ils se sont finalement avoués vaincus par la marque de 114 à 110.

Kyle Lowry, Fred VanVleet, Pascal Siakam et OG Anunoby étaient quelques-uns des nombreux athlètes qui manquaient à l’appel pour l’entraîneur-chef Nick Nurse. Seulement sept joueurs des Raptors ont foulé le parquet du American Airlines Center.

C’est donc Jalen Harris et Malachi Flynn qui ont pris la relève, en inscrivant respectivement 31 et 26 points. Stanley Johnson a aussi eu son mot à dire avec un double-double de 15 points et 10 rebonds.

Doncic a tout de même eu le dernier mot avec un triple-double de 20 points, 10 rebonds et 11 passes décisives. Il a été accompagné par Kristaps Porzingis, qui a complété avec 21 points et 10 rebonds.

Il ne reste plus qu’un match aux Raptors avant de conclure cette saison 2020-2021. Ils le disputeront samedi, contre les Pacers de l’Indiana.