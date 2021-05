Nouvelle chanson pour Corey Hart

Décidément, la pandémie – et ses confinements – aura permis à Corey Hart de passer plus de temps en studio. Quelques mois à peine après avoir lancé Shoreline, le chanteur rapplique aujourd’hui avec un nouveau titre, Morning Sun.

Non, Corey Hart n’a pas chômé durant la dernière année. Entre ses balades quotidiennes aux Bahamas où il s’est installé au tournant du millénaire et les matchs « mégacompétitifs » de Scrabble avec sa conjointe, Julie Masse (« Elle est trop forte ! », précise-t-il), le chanteur a repris plume et guitare pour créer du nouveau matériel.

« Les mesures sanitaires très strictes n’ont été assouplies qu’au cours des derniers mois. Je n’avais aucun plan professionnel pour 2020, mais avec les confinements est venue l’inspiration pour plusieurs chansons », explique le chanteur en entretien au Journal.

Nouveau clip

Après une relecture du mégasuccès Never Surrender adaptée à la pandémie l’an dernier, il débarquait cet hiver avec Shoreline, duo enregistré avec sa fille, Dante. Cette fois-ci, c’est Morning Sun qu’il propose, une chanson traitant des « choix difficiles auxquels la vie nous confronte ».

Corey Hart a toutefois choisi de ne pas apparaître lui-même dans le clip accompagnant ce nouveau titre, faisant plutôt appel à Alan Frew, ami de longue date et leader du groupe canadien Glass Tiger.

« J’ai senti que si je jouais le rôle du musicien, il serait plus difficile pour le public de faire la distinction entre Corey Hart et le personnage fictif. Alan était mon premier choix, car je savais qu’il pourrait puiser dans la nature contemplative artistique du personnage », explique-t-il.

Montréalais pour toujours

Même si Corey Hart n’a pas l’intention de lancer un album ni un EP prochainement, il compte continuer à offrir sporadiquement de nouveaux titres sur les plateformes d’écoute en continu. Un projet francophone – dont il préfère taire les détails pour le moment – pourrait également lui permettre de renouer avec ses fans québécois prochainement.

Car même s’il a quitté Montréal depuis plusieurs années déjà, il n’a pas l’intention d’oublier ses origines, et encore moins de les renier.

« Je viens de Montréal et ça demeurera toujours chez moi dans ma tête et dans mon cœur. Peu importe les années ou la distance qui nous séparent, ce lien est immuable », insiste-t-il.