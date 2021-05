Overdose de stress et d’anxiété

Demain, Alexandre Gaumont va quitter le vestiaire des boxeurs et marcher vers le ring. Il n’y aura pas de cris, et seules les caméras de Punching Grace vont suivre sa démarche.

Évidemment qu’Alexandre Gaumont va être nerveux. Il s’y attend. Il espère sentir l’adrénaline couler dans ses veines. Un combat de boxe, c’est toujours une bouffée de stress.

Encore plus quand c’est un premier combat professionnel.

Alexandre a 25 ans. Tard pour un premier combat. Mais tellement tôt dans une vie handicapée par des crises d’anxiété qui étaient en train de démolir le jeune boxeur en forme qu’il était à 18 ans.

« Avant que je puisse être médicamenté, j’étais tellement stressé, tellement étouffé par l’anxiété que je marchais vers le ring en regardant le sol. Je n’aurais jamais été capable de regarder les gens ; j’étais convaincu qu’ils allaient rire de moi si je les regardais. J’avais une peur épouvantable de les décevoir, j’étais comme dans un étau », se rappelle le solide gaillard de Buckingham. La patrie de Gaétan Hart.

UNE ÉPOUVANTABLE ANXIÉTÉ

Alexandre Gaumont est un brillant espoir pour Camille Estephan et Eye of The Tiger Management. Il a pu livrer 26 combats, remporter 24 victoires... dont 19 par knock-out. Un ratio phénoménal chez les amateurs.

Alexandre a toujours eu la boxe dans le sang. Son père Marcellin l’a initié au sport dans le gymnase installé dans le sous-sol de la demeure familiale. Il avait cinq ou six ans et déjà, il échangeait des coups avec son père.

Jusque-là, tout était parfait. La boxe était un loisir et la vie était facile : « Puis un jour, mon père m’a dit que dans un mois, j’allais livrer un premier combat. J’avais 17 ans. Ç’a été presque instantané. L’anxiété m’a envahi. Un terrible stress qui me paralysait. Je n’ai pas été capable de dormir et tout le reste du mois, j’étais tellement stressé que j’étais quasiment non fonctionnel. C’était effrayant. Pourtant, j’aimais la boxe, j’aimais m’entraîner, mais de savoir qu’un combat m’attendait, je souffrais d’une anxiété atroce », raconte Gaumont.

UN GRAND COURAGE

Cette anxiété ne s’amenuisait pas. Au contraire : « Je pense que les galas me stressaient encore plus que les tournois amateurs. L’anxiété était tellement épouvantable que je ne dormais pratiquement pas pendant le mois précédant un combat. Je me traînais au travail, complètement épuisé. À un moment donné, et pourtant je suis vaillant, j’ai été deux semaines sans pouvoir me rendre sur les chantiers de construction. On aurait dit que j’étais dans un autre monde, dans un brouillard », raconte Gaumont.

À un moment donné, sa mère s’en est mêlée. C’est elle qui a fait le lien entre cette anxiété maladive et la boxe. Elle l’a convaincu d’abandonner sa carrière pendant un an. Mais après cette rupture, la boxe lui manquait et le jeune homme a décidé de tenter sa chance une autre fois.

Avec le même résultat. Un stress poignant, une anxiété qui lui serrait le ventre et tournait la tête : « C’est encore ma mère qui a pris les devants. Elle m’a accompagné chez une docteure et j’ai raconté l’enfer que je vivais à toutes les fois que je me retrouvais confronté à un combat à livrer. La docteure m’a prescrit un médicament et après quelques ajustements, la médication a fini par neutraliser cette anxiété. J’ai pu commencer à revivre. C’est sûr que ce n’était pas toujours évident, mais j’ai fait des progrès dans ma démarche et j’ai réalisé que je pouvais maintenant fonctionner dans ma vie », de dire Gaumont.

La médication a sans doute engourdi le mal. Mais Alexandre n’a pas tenté de savoir quelle pouvait être la source de son état. Le plaisir de vivre lui suffit.

UN DÉMOLISSEUR

Il a livré ses dix derniers combats amateurs dans une meilleure disposition physique et mentale. Et il a démoli ses adversaires.

C’est d’ailleurs son vrai métier dans la construction : « Je fais de la démolition. Quand on rentre dans un projet, dépendant des exigences, on démolit avec des machines ou à la grosse masse. C’est un emploi très dur physiquement. Chose certaine, ça tient en forme », dit-il en souriant. Enfin détendu.

Il faut le souligner. Fut un temps où Alexandre n’aurait sans doute pas été capable de donner une entrevue dans la semaine d’un combat. Il aurait été rongé par le stress : « Là, ça va. Ça me stressait un peu de donner une entrevue, mais ça s’endure », a-t-il dit avec une voix... calme.

Alexandre Gaumont est très fier du chemin parcouru. D’ailleurs, il a parlé de son état, de son véritable handicap, de cette anxiété paralysante parce que son histoire pourra peut-être aider un autre jeune à consulter, à chercher de l’aide...

À desserrer l’étau. À libérer l’esprit et les poings...

Le mépris du bon peuple

J’ai écrit dimanche ce que j’avais à dire sur le mépris profond de Geoff Molson et Marc Bergevin envers les Québécois qui ont engraissé de quelques centaines de millions de profits et de gains les poches de Molson.

Parcourir la page du Canadien sur Instagram rajoute une couche supplémentaire à ce mépris. Pas un mot de français ou à peu près, n’est prononcé dans toutes les vidéos. On traduit mollement dans un français quelconque ce que l’organisation veut vendre. Même Marc Bergevin s’exprime dans la langue du boss.

DEHORS LES MÉDIAS

Et voilà que les joueurs commencent à exprimer leur souhait pour la prochaine saison. Jeter les journalistes hors des vestiaires.

Déjà, ces vestiaires ne sont plus que des faux studios de télévision. Un après-match dure quinze minutes max. C’est la seule chance qu’ont les journalistes pour établir un contact le moindrement personnel avec un joueur. C’est encore trop.

Pensez-vous que Chantale Maccabée se rend recueillir la parole sacrée d’un jeune millionnaire de 25 ans pour ses beaux yeux ? Pour avoir un frisson ? Elle se faufile dans le vestiaire pour essayer d’obtenir une information vraie, fondée et intelligente qui va servir à faire comprendre une situation aux amateurs qui s’intéressent au CH.

Ces amateurs, ils sont 600 000 qui suivent les matchs à la télé. Sans avoir les moyens de s’acheter deux tickets à 200 $ chacun et un stationnement à 32 $ pour trois heures.

Mais ils achètent de la bière, des voitures, ils s’abonnent au câble, ils sont ceux qui enrichissent tous ces gras dur.

Et ils se font grossièrement mépriser.