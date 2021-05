Vaccination : Santé Canada présente des étapes de déconfinement

PANDÉMIE DE COVID-19 | Santé Canada a présenté, vendredi, des étapes de déconfinement pour les Canadiens.

(1/6) De plus en plus de personnes au pays se font vacciner contre la #Covid19. Mais que se passe-t-il ensuite? Lire la suite 👇 pic.twitter.com/Wc5EP38Stx — Santé Canada et l’ASPC (@GouvCanSante) May 14, 2021

Pour la saison estivale, «si 75 % d’entre nous avons reçu une première dose et 20 % la deuxième dose, les restrictions pourront être levées en fonction de la situation dans votre région», peut-on lire. Santé Canada ajoute qu'il pourrait être possible de se rassembler à l'extérieur «en petit nombre entre amis et en famille.»

À l'automne, si 75% de la population a complété leur vaccination, «nous pourrons faire plus d’activités à l’intérieur avec des personnes ne faisant pas partie de notre ménage», précise l'Agence de santé publique fédérale.

« La transmission de la COVID-19 est contrôlée à un niveau gérable », a mentionné la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, vendredi.

Photo d'archives, AFP

Par ailleurs, Pfizer a devancé son calendrier de livraison pour la longue fin de semaine du 22 mai et livrera un total de 3,4 millions de doses de vaccin la semaine prochaine seulement.

-Avec Raphaël Pirro

