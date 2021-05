Sentiers de vélo à l’Abbaye d’Oka

Pour les adeptes de plein air, l’Abbaye d’Oka compte 30 km de sentiers de vélo et de marche. Pour les gens comme moi qui font du vélo à l’occasion, il y a un centre de location sur place, sans oublier l’offre des magnifiques produits de l’Abbaye d’Oka.

Photos Mélanie Emond, Pascale Vallée

Le nouveau directeur général de l’Abbaye d’Oka, Nicolas Burns, est en compagnie du copropriétaire, Daniel Berard, de Justin Berard, préposé aux sentiers, et d’Emmanuel Goulet, chef des sentiers.

Le magasin de l’Abbaye offre une délicieuse dégustation des fromages d’Oka et une grande variété de produits des pères cisterciens. Dans l’ordre habituel, on aperçoit Ariane Belhumeur, Bernard Beauchamp, Megan Rondeau et la copropriétaire, Anick Robitaille.

Une soirée au légendaire Fenway Park pour voir les Red Sox à l’œuvre est mémorable, comme ont pu le constater les golfeuses de l’Université américaine Wagner Elise Kean, Kelsey Birkmeyer et la Québécoise Audrey Paradis, qui a remporté plusieurs tournois amateurs au Québec.

La réalisation du campus de l’UQTR à L’Assomption pour les programmes en enseignement est l’aboutissement d’efforts concertés et constants. Sur la photo, on aperçoit, de l’équipe du CRUL, Véronique Venne, coordonnatrice, et Pierre-Luc Bellerose, directeur général, qui se réjouit de la nouvelle.

Martin Tremblay, copropriétaire du Frenchy’s, en Floride, l’ancien joueur du Canadien Denis Savard et l’ancien des Blackhawks Éric Dazé ont assisté au Kentucky Derby avec l’idée d’être aujourd’hui au Preakness, à Baltimore. Cependant, leurs paris n’ont pas bien réussi, alors ils vont se contenter de regarder la course à la télé.

Medifice a annoncé qu’elle s’alliait aux Orthopédistes associés, Dr Turcotte, Dr Carrier et Dr Makinen, pour un don de 100 000 $ à la Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Dans l’ordre habituel, on aperçoit le Dr Antoine Turcotte, Jean-Simon Masse, le Dr Mathieu Carrier, Frédérick Gariépy, Maxime Di Patria, Marcel Landry et Chantal Fortin, DG de la Fondation.