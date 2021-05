Shea Weber blessé au pouce gauche?

La période des séries éliminatoires, et tout ce qui l’entoure, est bel et bien arrivée! C’est ainsi que l’état de santé du capitaine du Canadien Shea Weber a fait particulièrement jaser, vendredi, lui qui serait blessé à un pouce.

En publiant une vidéo où on voyait Weber se faire vacciner sur ses réseaux sociaux, le CH a dévoilé que Weber portait une attelle à son pouce gauche.

Si la vidéo en question a été retirée des réseaux sociaux, il n’en fallait pas plus pour alimenter les discussions à l’approche de la série de premier tour contre les Maple Leafs de Toronto.

«Tu sais lorsqu’un joueur est blessé, particulièrement chez le Canadien, on ne peut jamais savoir où, a notamment formulé l’animateur Jean-François Baril, sur les ondes de QUB Radio, avant d’expliquer la situation. Dans le cas de Shea Weber, il est blessé au haut du corps, c’est ce qu’on sait depuis un bout. Or, les fins analystes avaient remarqué qu’il ne lançait plus... D’habitude, c’est l’une de ses forces, l’une de ses armes de prédilection.»

«À l’approche des séries comme ça, les Leafs viennent de savoir que c’est au pouce gauche que Weber est blessé, a poursuivi Baril, en soulignant que la "nouvelle" avait d'abord été rapportée par le site web "Dans les coulisses". C’est sûr que si tu as la chance de donner un petit coup de bâton sur son pouce, tu vas le faire.»