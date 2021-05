12 points sans un seul circuit pour les Rays

Les Rays de Tampa Bay ont coulé les Mets en effectuant une poussée de six points en fin de huitième manche, samedi après-midi en Floride, pour finalement vaincre le club new-yorkais par le pointage de 12 à 5.

Joey Wendle a été au cœur de cette séquence offensive alors qu’il a frappé un double pour mieux pousser ses coéquipiers Brandon Lowe et Yandy Diaz au marbre. Wendle a complété son match à l’attaque avec quatre coups sûrs en cinq présences au bâton.

Diaz et Randy Arozarena ont pour leur part chacun placé la balle trois fois en lieu sûr. Étonnamment, les Rays ont inscrit 12 points sans même réussir un seul circuit dans cette rencontre. Ils ont plutôt totalisé 15 coups sûrs et soutiré cinq buts sur balles.

Chez les Mets, Jose Peraza a notamment claqué une longue balle de trois points, en deuxième manche, mais les Rays sont revenus de l’arrière avec une première poussée de cinq points en fin de quatrième.

Ça chauffe au classement

Au monticule, la victoire est allée au dossier du partant Shane McClanahan (1-0), lui qui a alloué quatre points aux Mets en cinq manches et un tiers de travail.

Avec ce gain, les Rays ont porté leur dossier à 22-19 depuis le début de la saison et se retrouvent au cœur de la bataille pour le deuxième rang de la section Est de la Ligue américaine avec les Yankees de New York et les Blue Jays de Toronto. Les Red Sox de Boston demeurent devant.

La formation de Tampa Bay, qui a remporté ses trois derniers matchs, tentera de compléter le balayage de cette série de trois rencontres face aux Mets, dimanche après-midi.

Strickland passe aux Angels

Avant le match de samedi, les Rays ont complété une transaction avec les Angels, envoyant le releveur Hunter Strickland à Los Angeles en retour de considérations futures.

L’objectif était de faire une place dans la formation pour le joueur de premier but Ji-man Choi, dont le nom a été retiré de la liste des blessés pour 10 jours.