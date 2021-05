Berlin: des manifestations propalestiniennes rassemblent plusieurs milliers de personnes

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Berlin et dans plusieurs villes allemandes à l’appel de collectifs proPalestiniens sur fond d’escalade militaire entre le Hamas et Israël, a constaté une journaliste de l’AFP.

Au total, trois manifestations ont été autorisées dans la capitale allemande pour la seule journée de samedi, dont deux dans le quartier populaire de Neukölln, dans le sud de la ville.

AFP

À l’appel du collectif « Samidoun » derrière le mot d’ordre « marche du peuple palestinien pour la libération et le retour », plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur l’Hermannplatz, la place centrale du quartier, brandissant des drapeaux turcs et palestiniens, ainsi que des pancartes appelant au « boycott d’Israël ».

Les manifestants criaient « libérez Gaza! », « Palestinian live matter » ou encore « Sauvez Cheikh Jarrah », quartier de Jérusalem-Est où des familles palestiniennes sont menacées d’éviction par des colons israéliens.

Des manifestants ont lancé des projectiles sur les policiers, et plusieurs personnes ont été arrêtées, selon une journaliste de l’AFP.

Les mesures de distanciation sociale imposées en raison de la pandémie de COVID-19 n’étaient pas respectées par les manifestants, a-t-elle constaté.

Plus tôt dans l’après-midi, un premier rassemblement d’une centaine de personnes s’est déroulé dans le calme, selon les médias allemands.

Une troisième manifestation a débuté à 14 h GMT dans le quartier de Kreuzberg (sud), et doit rassembler plus de 250 personnes.

Des appels à manifester ont été également lancés dans d’autres grandes villes allemandes, comme Francfort, Leipzig ou Hambourg, où plusieurs centaines de personnes se sont réunies, selon la presse allemande.

Ces mobilisations interviennent sur fond d’escalade militaire ces derniers jours entre Israël et le mouvement palestinien Hamas, dans et autour de la bande de Gaza, et de violences dans des villes israéliennes mixtes arabes et juives.

Face à ce regain de tension, les autorités allemandes craignent une montée de l’antisémitisme dans le pays, alors que mardi soir, des drapeaux de l’État hébreu ont été brulés devant deux synagogues, à Bonn et à Münster.