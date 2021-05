C’est quand la fin?

Est-ce que la belle vie normale, normale, normale, reviendra un jour ? Vous savez, ces temps sans masque dans un match de ballon-chasseur d’une classe de 4e année, sans être forcé de se laver les mains pour acheter de la gomme au dépanneur, sans gants pour faire le plein, sans grimace en entendant quelqu’un tousser.

Sans être obligé de prendre un panier pour une seule bouteille à la SAQ. Quand disparaîtront les contrariantes cloisons de plexiglas, ces enquiquinantes bouteilles de désinfectant des mains, qui sentent le yâble, et le masque chez Ménick ?

Cette semaine, le premier ministre Legault, que l’on retrouve sur le trio le plus stable du Québec avec Christian Dubé et Horacio Arruda, avait un petit sourire qui trahissait sa joie d’être tout près d’annoncer un adoucissement des restrictions. C’était cute, mais on sait très bien que ce n’est pas encore demain la veille de la fin des vaccins, des craintes pour nos vieux qu’on aime tant, des douches en équipe au hockey.

On fait pitié quand on revoit quelqu’un qu’on aime et qu’on n’a pas vu depuis longtemps. On est là avec nos coude-à-coude maladroits qui n’ont tellement pas l’émotion et la sincérité d’une poignée de main franche et bien sentie, d’une étreinte chaleureuse et d’un beau bec affectueux sur les joues. C’est rendu qu’on est mal à l’aise de prendre les enfants dans nos bras.

LES AIGUILLES QUOTIDIENNES

Il y a 14 ou 15 mois, on les trouvait alarmistes quand ils nous prophétisaient qu’on était parti pour longtemps avec ce virus de merde. Maintenant, ces prédicateurs de malheur sont-ils capables de nous éclairer pour la fin ? On aimerait ça faire un feu avec les masques et ne plus voir 150 personnes par semaines se faire vacciner sur les télévisions du monde entier.

Vous ne trouvez pas qu’on est un peu vieux pour être obligés de rentrer à la maison avant neuf heures et demie ? La dernière fois, j’avais 13 ans, et même là, je trichais. Avoir su...

BEDING-BEDANG

Maxime Bernier voulait se présenter dans le comté « Pas de Mask...inongé ».

Nouveau vaccin bientôt disponible au bar : le Astra Z’Heineken

Je suis devenu tellement paresseux que des fois je ne termine pas mes...

C’est inadmissible que les Canadiens jouent sans Québécois dans le line-up. J’espère que cette situation sera corrigée pour les playoffs.

« Enfin, on peut dormir la fenêtre ouverte. » (Un col bleu dans son pick-up)

Des dindons débarquent en ville et la campagne électorale n’est même pas commencée.

Un joueur de soccer laisse sa femme sur un coup de tête.

Affiche au tournoi de golf SQDC : « Replacez vos mottes et ne les fumez pas. »

Le sciatique est un nerf connu.

À demain aux sports...