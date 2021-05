Des options payantes pour le PDG de Metro

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Éric Richer La Flèche encaisse 6,2 M$

Le grand patron de Metro, Éric Richer La Flèche (photo), a réalisé un profit de plus de 6,2 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions, au début mai. Marc Giroux, responsable du Québec et du commerce en ligne, a empoché plus de 440 000 $ de la même manière, tandis que Christian Bourbonnière, président de la filiale Marché Adonis, a touché plus de 310 000 $. L’action du géant de l’alimentation et de la pharmacie est en recul de plus de 12 % depuis le sommet de 66,25 $ atteint en novembre.

Optable recueille 4,5 millions de dollars

L’entreprise québécoise Optable vient de récolter 4,5 M$ dans le cadre d’une ronde de financement menée par la montréalaise Brightspark Ventures. Optable permet de partager des données personnelles à des fins publicitaires en protégeant leur confidentialité grâce à la cryptographie. Les fondateurs de l’entreprise, Yves Poiré (photo), Vlad Stesin et Bosko Milekic, avaient précédemment lancé AdGear, acquise par Samsung en 2016.

Gain alléchant pour un patron de Gildan

Benito Masi (photo), qui est responsable des activités de fabrication chez Gildan, a réalisé un profit de plus de 588 000 $ en exerçant des options de l’entreprise de vêtements québécoise, la semaine dernière. Le titre de Gildan a progressé de près de 200 % depuis son creux de mars 2020, mais reste en retrait de 15 % par rapport à son sommet historique de plus de 51 $, atteint en 2019.

Canus reçoit 8,7 M$

L’entreprise montréalaise Canus a reçu des prêts de 3,4 M$ d’Investissement Québec et du ministère de l’Économie, ainsi que de 5,3 M$ de la Banque de développement du Canada. Ce soutien permettra à Canus d’investir 12 millions $ dans l’acquisition et l’aménagement d’un bâtiment à Drummondville. L’entreprise y fabriquera ses populaires produits de beauté au lait de chèvre. Le projet devrait entraîner la création d’une trentaine d’emplois.

Il vend du Colabor

Un administrateur de Colabor, Robert Briscoe (photo), a vendu pour plus de 200 000 $ d’actions de l’entreprise de distribution alimentaire de Boucherville depuis la semaine dernière. M. Briscoe, qui est propriétaire d’une autre entreprise du secteur, Dubé Loiselle, détient une participation de plus de 10 % dans Colabor. Le cours boursier de l’entreprise a presque triplé au cours de la dernière année. Un autre administrateur, François Roy, vient quant à lui d’investir plus de 50 000 $ dans Colabor.