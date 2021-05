La brigade de propreté de Montréal centre-ville bonifiera ses services pour l’été 2021

Œuvrant déjà 7 jours sur 7 à faire du centre-ville un endroit plus propre, la brigade de propreté de Montréal centre-ville prolongera également ses heures d’activité les jeudis, vendredis et samedis jusqu’à 21h à partir du mois de juin

«Le rôle de la brigade est non seulement primordial pour assurer la propreté du centre-ville, mais surtout pour assurer sa cohésion sociale. Avec l’été qui approche et le retour des terrasses, notre équipe met les bouchées doubles pour s’assurer de bien vous recevoir et de rehausser votre expérience sur notre grand territoire», a indiqué Glenn Castanheira, directeur général de la Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville.

Glenn Castanheira

Cette année, plus de 1200 jardinières, fleurs, paniers au sol ainsi que de nouveaux bacs de verdissement seront prochainement installés par la brigade de propreté pour embellir les rues du centre-ville et contribuer à l’expérience des lieux lors de la saison estivale.

Lancée en 2001 avec une politique de réinsertion sociale, la brigade ramasse près de 1 000 sacs de poubelle par semaine.