Manifestation en soutien à la Palestine à Montréal

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Westmount, samedi après-midi, afin de manifester leur soutien aux Palestiniens, aux prises avec de violents conflits avec l’armée israélienne depuis plusieurs jours.

«Free Palestine», «End the occupation», «Stop the Genocide», était-il possible de lire sur les différentes pancartes arborées par les manifestants.

La foule a notamment pris la direction de la rue Saint-Catherine Ouest, vers 13 h, afin de faire entendre leur voix face au consulat général d’Israël situé à proximité, où une fenêtre a été cassée.

Des manifestants ont également fait exploser des feux d’artifice.

Les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont présents sur place pour encadrer la manifestation, a indiqué le porte-parole, Raphaël Bergeron.

«On est là avec nos cœurs pour nos frères palestiniens et on souhaite vraiment que ça s‘arrête, que le combat s’arrête», a témoigné une manifestante à LCN.

D’autres rassemblements similaires se sont déroulés dans la journée, notamment dans plusieurs villes françaises ou encore à Londres, pour appeler à faire cesser l’occupation militaire israélienne.