Montréal retour sur l’image: les jeux du parc Bienville

12 juillet 1955

Dans la ruelle, juste en dehors du jardin communautaire, entre Rivard et Saint-Denis, au nord de Bienville.

1. Un parc bien supervisé

Dans un coin tranquille, au fil des ruelles du Plateau Mont-Royal, un petit univers sorti d’un roman de Michel Tremblay s’ouvre à nous. Juste au nord de la rue Bienville, adossé à la ruelle des rues Rivard et Saint-Denis, le parc Bienville — qui deviendra plus tard le parc Rivard — offre aux enfants du quartier un terrain de jeu où bien peu d’arbres font de l’ombre. Qu’à cela ne tienne : le plaisir n’attend pas ! Mais ce sera bien évidemment sous la supervision de monsieur le curé. Pour l’Église catholique, la supervision des jeux d’enfants n’est pas une mince affaire : il ne faudrait surtout pas que des jeux anglo-saxons viennent mettre en péril la culture de la nation canadienne-française ! Bon, des jeux mixtes, c’est bien, mais mieux vaut respecter les limites de la moralité. Et puis, il faut leur apprendre les règles, à ces petits !

2. La Eagle Toys Co.

Les jeux avec lesquels les jeunes s’amusent ont peut-être été fabriqués à deux pas du parc Bienville. La compagnie Eagle Toys, voisine du parc, produit en effet des jeux et des jouets pour les jeunes et les familles. Leurs meilleurs vendeurs sont les jeux de tennis de table, les maisons de poupées et le tout nouveau modèle de hockey sur table qui surpasse de loin celui que Donald Munro fabrique déjà pour Eaton. Avec ses formes prédécoupées et peintes, on peut presque reconnaître les joueurs. « Papa, regarde ça ! Ils peuvent pivoter sur 360 degrés ! » À l’époque, on écoute les parties à la radio, évidemment. Mais la télévision fait vite sa place dans les foyers et avec les matchs télévisés, la popularité du hockey — et celle de Maurice Richard — dépasse vite celle de la lutte ou de la boxe. Et c’est parti pour la Eagle qui vendra des milliers de ces tables. Si bien qu’en 1967, l’entreprise déménage à Saint-Henri, dans les immenses locaux laissés vacants par le départ de la Dominion Textiles. Devenue par la suite Coleco, elle demeure à Saint-Henri jusqu’à la fin des années 1980.

3. « À quoi on joue ? »

Outre la glissoire, équipement de base de tout terrain de jeu des enfants de l’après-guerre, on remarque un filet tendu à bonne hauteur, comme pour jouer au volley-ball ou au badminton. Les jeunes garçons en pleine action ne l’utilisent pas pour l’instant ! Ils semblent jouer à une version du ballon-chasseur ou ballon prisonnier, une activité populaire et simple à pratiquer. Ce jeu d’équipe aurait possiblement des origines africaines et existerait, dans sa forme occidentale, depuis la fin du XIXe siècle. En ce jour ensoleillé du 12 juillet 1955, on s’exerce donc aux sports d’équipe. Les deux camarades qui discutent fer à cheval sont probablement en train de négocier le nombre de points que vaudra ce fer, appuyé sur la tige sans toutefois s’y être accroché. Qui remportera la partie ? L’équipe des garçons ou l’équipe des filles ? Un enjeu de taille...