Ouverture de la saison de pêche au Québec

Après une saison 2020 record, le coup d’envoi de la saison de la pêche a été donné en avance ce printemps.

Un engouement pour toutes les activités de plein air, incluant la pêche, a été constaté depuis le début de la pandémie de COVID-19, les gens retrouvant une certaine liberté en pratiquant des activités extérieures.

Les glaces ont fondu et les lacs sont désormais «callés» dans la réserve faunique des Laurentides et presque partout dans le réseau de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).

Et le visage des pêcheurs a changé et évolué depuis quelques années, la SÉPAQ ayant déployé beaucoup d’effort afin d’attirer les nouveaux pécheurs et de séduire les familles avec les enfants.

Même en zone rouge, la pêche peut être pratiquée «à la journée» avec un ami qui n’est pas dans notre «bulle». Les pêcheurs n’ont d’ailleurs pas à respecter la distanciation sociale dans l’embarcation, même s’ils ne portent pas de masque.

La SÉPAQ a également proposé depuis l’an dernier la possibilité de déguster ses captures, sur le feu de bois, directement sur le bord du lac avec un équipement fourni.

Il est possible de planifier sa pêche en consultant la carte interactive de tous les plans d’eau du Québec au carte.allonspecher.com. Les propriétaires d’un permis auront l’autorisation de pêcher jusqu’au 1er septembre prochain.