Rien d’impossible pour Brendan Gallagher

L’attaquant Brendan Gallagher est de retour pour le début des séries et le petit guerrier du Canadien est convaincu que le club montréalais a tout ce qu’il faut pour se rendre jusqu’au bout.

• À lire aussi: Staal préféré à Kotkaniemi et Caufield?

• À lire aussi: Un gardien québécois s'accroche à son désir de revenir dans la LNH

«Nous sommes confiants en notre groupe, a-t-il dit, en détaillant les qualités de l’équipe à l’attaque, en défensive et devant le filet. On peut battre n’importe qui dans cette ligue.»

Croit-il que le Canadien peut réaliser l’imprédictible, soit battre tout d’abord les Maple Leafs de Toronto et remporter éventuellement la Coupe Stanley?

«C’est peut-être imprédictible pour certains, mais pas pour nous», a répondu Gallagher, samedi, en vidéoconférence.

«Nous avons de l’expérience, nous avons de la jeunesse sur laquelle on peut compter, on a le meilleur gardien au monde et on a de la profondeur», a énuméré le numéro 11 du Tricolore.

Gallagher s’est entraîné avec Phillip Danault et Tomas Tatar, samedi matin, alors qu’il se dit remis de son pouce fracturé.

Carey Price a aussi pris part à l'entraînement complet. Le défenseur Shea Weber, lui, s'est contenté de patiner en solitaire avant la séance.

Une pensée pour les partisans

En vue de la série de premier tour contre Toronto, Gallagher s’est simplement dit triste pour les partisans qui ne pourront assister aux matchs.

«C’est triste que les amateurs ne puissent pas être dans l’aréna pour ça», a-t-il convenu.

Questionné sur la faible représentation de Québécois dans l’équipe, l’attaquant a affirmé que l’organisation du Canadien se faisait un devoir de dire clairement à ses joueurs ce que signifie de défendre les couleurs de ce club.

«Il n’est pas nécessaire de venir d’ici pour comprendre l’histoire du Canadien et la fierté qu’on doit avoir quand on porte de chandail», a mentionné Gallagher.