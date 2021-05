Une réforme qui ignore l’essentiel

On ne pourra pas accuser François Legault de ne pas être franc.

Sa réforme linguistique est, dit-il, « le fruit de beaucoup de compromis ».

En effet, compromis sur la langue de l’affichage, compromis sur le statut des villes bilingues, compromis sur le cégep, etc.

Compromis, compromis, compromis...

Volume

François Legault connaît parfaitement son peuple : juste un peu, pas trop, attention, d’un coup que...

Quand le PLQ accueille positivement une réforme linguistique, ça dit tout ce qu’on a besoin de savoir sur sa modération.

Le gouvernement Legault nous refait le coup de la loi 21 sur la laïcité.

Après la négligence complice des années Charest-Couillard, après mille controverses et autant d’études, la loi 21, un strict minimum, est apparue comme une législation historique et audacieuse.

Le verre d’eau après la traversée du désert.

C’est la même chose ici : cet ensemble de mesures modestes, souvent symboliques, sera globalement bien accueilli.

D’abord, parce qu’il arrive après des années d’inaction.

Ensuite, parce que plus personne ne nie qu’il y a péril en la demeure.

Cela n’empêchera pas les groupes habituels de chialer.

Des anglophones hurleront à leurs droits bafoués, comme s’ils étaient des Franco-Manitobains.

Des patrons déploreront la paperasse additionnelle : ils n’aiment que celle qu’il faut remplir pour obtenir subventions et crédits d’impôt.

Des jeunes regretteront qu’on entrave minimalement leur supposée liberté de toujours faire comme ils veulent.

Et tout un assortiment de colonisés à la Elvis Gratton continuera à trouver incompréhensible de vouloir protéger le français, alors que l’anglais, on le sait « ben », c’est la langue des vrais « winners ».

On entend beaucoup depuis hier qu’il n’y a pas une mesure dans cette réforme qui aura des effets à elle seule, et qu’il faut voir le projet comme un tout.

En fait, la mesure la plus importante a déjà été écartée par le gouvernement. Bon an mal an, le Québec reçoit autour de 50 000 nouveaux immigrants, un volume hallucinant, et cela ne changera pas.

Comme le soulignait l’historien Frédéric Bastien dans nos pages, ce chiffre représente, en proportion de la population globale, un taux d’accueil presque deux fois supérieur à celui des États-Unis et presque deux fois et demie celui de la France.

Relisez lentement la phrase précédente et prenez-en la pleine mesure.

Chaque année, le Québec accueille l’équivalent de la population de Rimouski ou de Saint-Hyacinthe.

Unique

Ces nouveaux arrivants se concentrent massivement dans la région métropolitaine.

On demande à la population de cette région de réussir le tour de force de parvenir à franciser cet énorme contingent.

Et on lui demande cela alors que le gouvernement du Québec est un demi-gouvernement, concurrencé par un État fédéral qui place deux langues sur un pied d’égalité, où le nouvel arrivant peut en appeler aux tribunaux fédéraux... et que nous sommes en Amérique du Nord.

À cet égard, nous sommes un cas unique au monde. Unique.

Nulle part ailleurs on ne demande à la société d’accueil de réussir un exploit aussi impossible.

Le projet de loi danse subtilement autour de la question essentielle.