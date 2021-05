Alex Labbé victime d’une voiture capricieuse

Les courses se suivent mais ne se ressemblent pas pour Alex Labbé, qui a dû se contenter de la 19e place samedi au circuit de Dover en série Xfinity.

Le pilote québécois, fort d’un premier Top 10 en 2021 la semaine précédente à Darlington, a été aux prises avec une voiture capricieuse pendant cette dixième étape de la saison remportée par l’Américain Austin Cindric.

« Les deux premiers segments de la course ont été éprouvants, a-t-il indiqué en entrevue téléphonique au Journal. C’était très difficile pour moi de gagner des positions et pratiquement impossible de résister à certains pilotes derrière moi. »

Peloton animé

Après s’être élancé de la 18e position, Labbé, qui a célébré ses 28 ans le 29 avril dernier, a régressé au classement dès les premiers tours.

« Mon équipe [DGM, dirigée par Mario Gosselin] a fait du bon travail pour améliorer mon sort, a-t-il renchéri. Après mon dernier arrêt, la voiture s’est beaucoup mieux comportée.

« On s’est bien battus en fin de course avec Riley Herbst et Jeffrey Earnhardt qui ont terminé juste devant moi.»

Belle remontée

Ce peloton animé a quand même concédé un tour à Cindric, dont c’était le troisième gain de la saison. Pilote de l’écurie Penske et champion en titre de la série Xfinity, le vainqueur occupait pourtant la 16e place sur la grille de départ quand le drapeau vert a été agité en lever de rideau.

« Je dois une fière chandelle à mon équipe, a dit le gagnant. Ce n’était pas évident de progresser car Dover est une piste où les dépassements sont compliqués.»

Josh Berry, Justin Allgaier, A.J. Allmendinger et Ty Gibbs ont complété le groupe des cinq premiers.

Une première au Texas

Les trois divisions majeures du NASCAR vont rouler pour la première fois au Circuit des Amériques la fin de semaine prochaine. Ce complexe majestueux, construit à grands frais dans la banlieue de la capitale du Texas, Austin, est l’hôte du Grand Prix des États-Unis de F1 depuis 2012.

Le circuit routier sinueux de 20 virages sera un véritable test pour les pilotes qui ne sont pas aussi à l’aise sur ce genre de configuration.

Labbé, lui, n’est aucunement intimidé. Au contraire, il voit là une excellente occasion de rivaliser avec les ténors de la série.

« Personne n’a couru à Austin, explique-t-il, et donc aucune équipe n’est avantagée par rapport aux autres. Des écuries aux moyens plus limités comme la nôtre peuvent tirer leur épingle du jeu. Il s’agit d’en profiter et d’espérer que la mécanique tienne le coup.»

Ses deux meilleurs résultats

Les habiletés de Labbé sur circuit routier ne font aucun doute. C’est là qu’il a obtenu ses deux meilleurs résultats à vie dans la deuxième division du NASCAR ; les deux fois à Charlotte (Caroline du Nord), en 2019 et en 2020, où il a rallié l’arrivée aux 6e et 4e rangs, respectivement.

« J’ai hâte de découvrir l’endroit, a souligné Labbé, qui en sera à un 90e départ en Xfinity. Je vais faire mes devoirs sur le simulateur au cours des prochains jours. Mais je ne suis pas inquiet. J’ai l’habitude d’apprendre rapidement une nouvelle piste.»

► Pour une rare fois depuis le début de la pandémie, l’horaire comportera non seulement une période d’essais libres (50 minutes le vendredi), mais aussi une séance de qualifications le samedi, à quelques heures du départ de la course prévu à 16 h, heure de l’Est.

► La course des camionnettes Camping World aura lieu également le samedi, à 13 h, alors que les pilotes de la coupe NASCAR s’affronteront le lendemain, à 14 h 30.