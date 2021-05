Combattre les trolls

« Il va falloir trouver des moyens d’éliminer et même de sanctionner les gens qui font des attaques violentes sur les médias sociaux », a dit le premier ministre François Legault cette semaine.

Le phénomène est tel que cette montée de violence en vient à empêcher des gens de se présenter en politique, et d’autres de s’en retirer, a déploré M. Legault, lors de son discours à l’ouverture des assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Ces propos ont été appuyés par de nombreux élus, dont le nouveau président Daniel Côté, maire de Gaspé. Cette violence, a souligné ce dernier, a été exacerbée par la pandémie, qui a normalisé l’insulte.

« On cède plus facilement à l’emportement seul à son clavier, plutôt qu’en face à face. C’est sérieux cette détérioration du débat public. »

C’est effectivement très grave, quand une société se prive de bons éléments pour la diriger parce que ceux-ci craignent les insultes et la violence sur les réseaux sociaux. Ça va trop loin.

Pas d’impunité

Ces propos ont aussi trouvé écho dans un procès très médiatisé qui se déroule à Montréal, et où un individu de 42 ans, Danny Arsenault, est accusé de harcèlement et de communications harcelantes envers la sœur de la joueuse de tennis Eugenie Bouchard. Celui-ci a envoyé à Charlotte Bouchard des centaines de messages, dont certains de nature violente ou sexuelle.

« On entend de plus en plus parler de violence et de harcèlement (en ligne). Il est important d’avoir un jugement sur ce problème contemporain de gens qui se donnent le droit d’envoyer des messages violents en toute impunité », a plaidé avec justesse Me Charles Doucet, procureur de la Couronne.

L’avocat a fait valoir qu’il était temps que les gens comprennent qu’il n’y a justement pas d’impunité sur les réseaux sociaux pour ceux qui s’acharnent sur les autres. Il est effectivement plus que temps que ça cesse. Il faut trouver des solutions.