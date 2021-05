Incendie en Californie: plus de 500 résidences évacuées

Un incendie de broussailles qui a débuté dans le comté de Los Angeles, en Californie, a forcé l’évacuation de plus de 500 résidences depuis samedi soir et peinait encore à être maîtrisé dimanche.

Nommé «Palisades Fire», le brasier a brûlé près de 338 hectares dans la région de Topanga Canyon, a indiqué le service incendie du comté de Los Angeles sur Twitter, dimanche en début d’après-midi.

«Les hélicoptères largeurs d’eau et le personnel au sol poursuivent le combat sur un terrain escarpé et accidenté», a-t-il également été précisé dans la publication.

De nombreux panaches de fumée sont visibles dans le ciel de Los Angeles, où l’ordre d’évacuation émis dans la soirée de samedi est toujours d’actualité.

«Le temps est resté frais et humide pendant la nuit, ce qui a conduit à un feu plus calme. Cependant, comme il se réchauffe aujourd’hui, les conditions devraient changer, car la végétation dans cette zone est très sèche et n’a pas brûlé depuis plus de 50 ans», a mentionné le département incendie dans un communiqué, dimanche.

La cause de l’incendie est considérée comme un «départ suspect» par les pompiers, qui ont ajouté que l’enquête reste ouverte et active.