La première manche va au Lightning

Dans un premier match éliminatoire chaudement disputé où l’avance a changé de main à cinq reprises, Brayden Point a touché la cible deux fois en fin de troisième période pour donner une victoire de 5 à 4 au Lightning de Tampa Bay sur les Panthers de la Floride, dimanche soir, au BB&T Center.

Le joueur de centre des «Bolts» a d’abord bénéficié d’un avantage numérique pour niveler la marque, alors qu’il restait encore sept minutes à faire au temps réglementaire.

Point a ensuite trouvé le moyen de s’amener seul devant

Sergei Bobrovsky, mais ce dernier lui a fermé la porte au nez. Il n’en fallait pas plus pour motiver le héros du jour. Avec moins de deux minutes à faire au match, le natif de Calgary a accepté un relais de Ryan McDonagh et a de nouveau obtenu une occasion en échappée. Cette fois, il n’a pas raté sa chance et a ainsi procuré la victoire aux siens.

Nikita Kucherov n’a pas été en reste dans ce gain, lui qui a célébré son retour au jeu en grand. L’ancien de la LHJMQ, qui disputait un premier match depuis la conquête des siens en 2019-2020, a touché la cible à deux reprises et a fourni une mention d’aide sur la première réussite de Point.

Blake Coleman a engrangé l’autre but du Lightning. Le vétéran de 29 ans a fait bouger les cordages en désavantage numérique.

Du grand Huberdeau

Chez les Panthers, c’est Jonathan Huberdeau qui a sonné la charge.

Le Québécois a amassé trois points, dont le but et la mention d’aide qui ont permis à son équipe de reprendre les devants au troisième tiers.

Sur sa réussite, le natif de Saint-Jérôme a profité d’un revirement pour filer seul devant le gardien Andrei Vasilevskiy. Il a ensuite habilement fait glisser la rondelle entre ses jambières.

Huberdeau s’était également fait complice des buts d’Aleksander Barkov et d’Owen Tippett. Carter Verhaeghe a été l’autre patineur des Panthers à placer la rondelle derrière la ligne rouge. Le défenseur Keith Yandle et l’attaquant Sam Bennett se sont aussi signalés chez les perdants, eux qui ont amassé chacun deux mentions d’aide.

Devant les cages, Vasilevskiy a repoussé 35 rondelles dans la victoire, alors que Bobrovsky a effectué le même nombre d’arrêts dans la défaite.

Les deux équipes floridiennes se retrouveront mardi soir pour le deuxième affrontement de cette série de premier tour de la Ligue nationale de hockey. Rappelons qu’il s’agit de la toute première fois que les deux clubs se mesurent l’un à l’autre en éliminatoires.