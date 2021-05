Le Canadien a rendez-vous avec Jack Campbell

L’instructeur-chef des Maple Leafs de Toronto, Sheldon Keefe, a déclaré dimanche que le gardien Jack Campbell amorcera la série de premier tour contre le Canadien de Montréal, jeudi.

Keefe fera ainsi confiance à celui ayant pris le relais efficacement après que le vétéran Frederik Andersen eut été blessé au genou. L’ancien des Kings de Los Angeles a notamment remporté ses 11 premiers départs de la campagne avant de subir la défaite le 12 avril au Centre Bell. Il a été l’une des raisons pour lesquelles les Leafs ont pris le premier rang de la section Nord avec 77 points.

«Il mérite cette opportunité. [...] Avec ses arrêts et ses victoires, il s’est bâti une confiance et il a transmis celle-ci à l’équipe», a expliqué Keefe au cours de son point de presse du jour, tel que rapporté par le quotidien «Toronto Sun».

Cette saison, l’athlète de 29 ans a conservé une fiche éloquente de 17-3-2, une moyenne de buts alloués de 2,15 et un taux d’efficacité de ,921, tout en réalisant deux blanchissages.

Apprendre des erreurs du passé

De leur côté, les coéquipiers du gardien américain ne souhaitent pas du tout revivre l’amertume de l’été dernier, lorsqu’ils avaient subi l’élimination en ronde de qualification face aux Blue Jackets de Columbus. Ils estiment que l’heure de gagner est arrivée pour eux.

«Nous sommes en excellente position. Nous avons réellement confiance avec ce groupe cette année. On est bien placé pour parcourir beaucoup de chemin, a affirmé l’attaquant Zach Hyman, qui devrait renouer avec l’action en séries après avoir été tenu à l’écart durant un mois par un problème au genou. On ne peut pas diminuer la cadence ou prendre une soirée de congé. Je pense que dans cette confrontation [face aux Jackets], il y avait des moments où nous n’avons pas joué selon nos attentes et nos standards de qualité.»

«Nous ne voulons pas revivre cette déception à nouveau», a insisté le défenseur Morgan Rielly qui préfère regarder en avant.

Quant au vétéran Joe Thornton, il garde surtout en tête la possibilité de finalement mettre la main sur la première coupe Stanley de sa longue carrière.

«Tout le monde devrait avoir cette chance et nous l’avons actuellement en étant dans le groupe des 16 clubs participants. C’est ce que nous voulons», a mentionné le quadragénaire.

L’entièreté de la série Canadien-Leafs sera diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

Un joueur du CH attire l’attention des Leafs

Les Maple Leafs de Toronto ont pu se familiariser avec les stratégies du Canadien de Montréal tout au long de la campagne et ils ont identifié un joueur susceptible de leur causer des ennuis : le vétéran Corey Perry.

Ce dernier a l’habitude de prendre un abonnement de saison devant les filets adverses afin d’y récolter ses points. Cette année, le Tricolore s’est félicité de son embauche, car il a totalisé neuf buts et 12 aides pour 21 points en 49 rencontres. Même s’il n’offre plus sa production d’antan, Perry demeure une menace offensive aux yeux de ses rivaux. Les Leafs n’ont pas l’intention de le laisser poursuivre son bon travail lors de la série de premier tour face au Tricolore.

«Vous savez qu’il voudra passer sa vie à cet endroit, donc la première chose à retenir, c’est d’éviter de passer trop de temps en zone défensive», a indiqué le défenseur Justin Holl au quotidien «Toronto Sun», dimanche.

La bonne nouvelle pour la formation ontarienne, c’est qu’elle a réduit au silence Perry, hormis dans le match du 7 avril, au cours duquel le joueur d’avant a marqué deux fois. Dans les sept autres duels contre le Canadien, il s’est contenté d’une aide.