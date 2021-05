Au milieu des années 40, fin de la guerre, on comptait les sous chez le Canadien.

À la défense, le grand Émile Bouchard expérimentait une nouvelle façon de tirer au filet : le lancer frappé, le révolutionnaire slap shot. À la fin de la saison 44-45, il avait enfilé 11 buts, un sommet dans sa carrière, et plusieurs de ces filets avaient été réussis grâce à sa nouvelle méthode terrifiant les gardiens de but et défenseurs adverses. La rondelle ne quittait la surface glacée que de quelques pouces, mais elle filait comme une fusée vers le but. Avant que Bernard Geoffrion et Doug Havey ne parviennent à maîtriser à leur tour le tir frappé une dizaine d’années plus tard, Émile multipliait ses entraînements spécifiques et en solo dans son garage à Longueuil jusqu’au jour où l’aspect économique a pris le dessus.

Pierre, le fils d’Émile, ne se souvient pas si c’était le directeur général Tom Gorman ou le sénateur et propriétaire Donat Raymond, mais un de ces deux dirigeants du Canadien est allé voir Émile et lui a demandé de cesser les lancers frappés, ça coûtait trop cher de bâtons. Un bâton, à l’époque, était à environ 1,20 $.

STRATÉGIE NOUVELLE

Plus de 70 ans plus tard, pourrions-nous assister à la disparition du slap shot, que les jeunes attaquants abandonnent de plus en plus au profit des lancers du poignet puissants, précis comme jamais et décochés sans avertissement ?

Plusieurs éléments dans le jeu donnent

raison aux jeunes joueurs.

Auston Matthews, Connor McDavid, Leon Draisaitl et même notre Tyler Toffoli ne s’élancent plus à grand déploiement. Ils ont réalisé que cette façon de faire devient un avertissement trop évident pour les gardiens de but ainsi que les adversaires, qui, de plus en plus, n’hésitent pas à se jeter devant les frappes alors que le bon tir du poignet ne leur laisse pas le temps de préparer une défensive.

Dans la nouvelle génération, il y a notamment Cole Caufield qui décoche ses lancers sans élans, sans prévenir et ça marche drôlement.

Ajoutez à cela que les meilleurs compteurs savent que les gardiens, à peu près tous de grands adeptes du style papillon, sont rapidement à genoux dès que, dans leur territoire, ils perdent le disque de vue. Les bons scoreurs ont ajusté et développé le tir rapide dans les coins supérieurs du filet. Incroyable, le nombre de buts maintenant enregistrés dans la lucarne... toujours sans avertissement. De plus, les bâtons en matières synthétiques favorisent la puissance dans leur seule flexibilité.

Certains défenseurs préconisent encore le tir frappé puissant. Shea Weber, John Carlson et Zdeno Chara sont de ceux-là, mais les plus jeunes préfèrent un tir moins fort et décoché plus vite.

Qu’est-ce qui est préférable d’après vous ? Ce sont les gardiens de but qui ont la réponse.

De l’enclave