Phillip Danault sera de retour à 100 %

Le joueur de centre du Canadien de Montréal Phillip Danault a indiqué être totalement remis de la commotion cérébrale qu’il a subie en fin de saison et il est prêt pour le «défi énorme» qui l’attend contre les Maple Leafs de Toronto.

Danault a raté les trois dernières parties de saison régulière du Tricolore. Cette pause lui a par ailleurs permis de guérir quelques autres blessures mineures avec lesquelles il jouait depuis un moment.

Il a ainsi repris l’entraînement, avec ses compagnons de trio réguliers Brendan Gallagher et Tomas Tatar, qui ont tous deux été blessés également.

«Ma santé va très bien, a dit Danault en vidéoconférence, dimanche, après la séance d’entraînement de l’équipe. J’ai poussé à 100 % et je suis en pleine forme.»

«J’ai eu quelques blessures plus tôt comme tout le monde et je jouais malgré tout. J’ai reçu un coup de coude à Ottawa et je ne me sentais pas très bien. Je crois que nous avons joué quelque chose comme 23 matchs en 40 jours, donc je crois que mon corps m’a dit ralentir un petit peu. Ces trois matchs m’ont permis d’être à 100 %.»

Retrouver son trio

Face aux Maple Leafs, Danault aura la mission d’affronter les gros canons adverses, dont Auston Matthews, qui a terminé au premier rang des buteurs de la Ligue nationale. Il espère que le fait de retrouver Gallagher et Tatar, avec qui il forme une unité importante depuis un moment, l’aidera dans cette tâche.

«On est une équipe qui s’appuie ensemble. Je suis content de ravoir mon trio aussi. Ça va être un peu comme l’an passé contre [Sidney] Crosby et [Evgeni] Malkin. Des gros joueurs de hockey dynamiques avec beaucoup d’intensité et d’exécution. Ça va être important de garder la rondelle le plus longtemps possible. C’est une équipe qui excelle avec la rondelle. Ça va être un défi énorme.»

La série entre les deux équipes commencera jeudi et tous les matchs seront diffusés sur les ondes de la chaîne TVA Sports.