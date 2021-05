Soyez vaccinés vous aurez un été. Telle a été la promesse de François Legault en vue de son plan de déconfinement qui devrait être dévoilé cette semaine.

Or on ose espérer que celui-ci sera plus précis, mais surtout plus audacieux que celui présenté par l’Agence de Santé publique du Canada vendredi !

Ce n’est pas de l’espoir, mais une douche froide que la Dre Teresa Tam a offerte aux Canadiens.

Après huit mois de confinement, une troisième vague étouffante, la course aux vaccins, que propose Ottawa ?

Faire des marches, du camping, des pique-niques et des petits rassemblements extérieurs !

Pardon ?

Mis à part le petit BBQ dans la cour, ce sont là essentiellement les règles auxquelles nous sommes soumis en ce moment !

Le jeu des attentes

Bien sûr, Ottawa donne des lignes directrices, les provinces ajustent en fonction de leur propre réalité.

Mais le plan « été une dose » du fédéral nous rappelle une triste réalité.

Nous avons beau être émus de recevoir le vaccin, partager la photo comme si c’était jour de mariage, une seule dose est loin d’offrir l’immunité requise pour envisager un retour à la vie normale.

On s’en doute, sinon pourquoi deux doses seraient-elles requises ?

Or, depuis le début de 2021, on nous présente la vaccination comme l’eldorado. Dans l’espoir d’encourager les plus hésitants à oser la piqûre, les nuances sont tombées.

Vaccin = libération...

Or maintenant il faudra expliquer au public qu’une dose, ça ne change pas grand-chose aux comportements que l’on doit adopter. D’où le plan de déconfinement franchement surréel d’Ottawa vendredi.

La semaine de tous les dangers

Dans un tel contexte, que pourra offrir François Legault ?

Les terrasses, les restaurants, comme l’été dernier ? Les petits rassemblements extérieurs, comme l’été dernier ?

Elle sera où, la plus-value du vaccin ? Les camps de vacances heureusement. Des festivals extérieurs, peut-être ?

Objectivement, la seule vraie libération viendra de réponses claires aux questions que nous nous posons tous.

Si les grands-parents ont eu deux doses, peuvent-ils voir à l’intérieur leurs enfants à une dose, et les petits enfants non vaccinés ?

Deux couples, dont chacun a reçu une dose, peuvent-ils louer un chalet entre amis ?

Un casse-tête me direz-vous ? Je sais.

Jusqu’ici, les règles ont toujours été établies en fonction de la collectivité. Aujourd’hui, de plus en plus de Québécois demandent un cadre pour pouvoir gérer leur situation particulière.

Impossible ? Non, c’est l’approche que retient le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis avec ses avis très spécifiques.

Périlleux ? Certainement.