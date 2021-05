Un match à l’image de la pénible saison des Raptors

La campagne des Raptors de Toronto s’est conclue dimanche par une autre défaite, la troupe de l’entraîneur-chef Nick Nurse pliant l’échine au compte de 125 à 113 devant les Pacers de l’Indiana à l’Amalie Arena.

Ainsi, la formation ontarienne a terminé la saison avec un septième revers consécutif. Elle a pris le 12e rang de l’Association de l’Est avec un pauvre dossier de 27-45.

Démunis et éliminés depuis plusieurs jours, les Raptors ont utilisé seulement six joueurs au cours de la rencontre. En l’absence des Pascal Siakam, Kyle Lowry, Fred VanVleet et OG Anunoby, c’est Malachi Flynn qui a été le plus productif en attaque avec 27 points. Stanley Johnson et DeAndre’ Bembry en ont amassé respectivement amassé 24 et 23.

Pour sa part, le Québécois Khem Birch a bien fait avec un double-double, puisqu’il a totalisé 18 points et 14 rebonds. Il a ajouté quatre mentions d’assistance, passant plus de 40 minutes sur le parquet.

Chez les vainqueurs, qui ont dominé 37 à 25 au deuxième quart, Oshae Brissett a été le plus dangereux avec 31 points.

Toronto manquera les séries de la NBA pour la première fois en huit saisons. Les duels éliminatoires du circuit Silver s’amorceront mardi.

Le portrait des séries devient limpide

Ainsi, les affrontements d’après-saison commenceront avec des rencontres de barrage. Dans l’Est, les équipes 7 et 8 au classement, soit les Celtics de Boston et les Wizards de Washington, croiseront le fer. Les gagnants deviendront les septièmes têtes de série de l’association, tandis que les perdants auront à se mesurer aux vainqueurs d’un autre match, celui entre les Pacers (9) et les Hornets de Charlotte (10), pour la place des huitièmes favoris.

Avec un gain de 96 à 92 face aux Celtics, les Knicks de New York ont assuré le quatrième rang de l’Est et joueront contre les Hawks d’Atlanta au premier tour.