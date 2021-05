30 millions $ pour les ateliers d’artistes de Montréal

Afin de soutenir les artistes, durement frappés par la pandémie, le gouvernement du Québec propose une aide financière de 25 millions $ pour pérenniser l’offre de lieux de création de la métropole.

La Ville de Montréal fournira pour sa part une somme additionnelle de 5 millions $.

«À Montréal, les loyers augmentent, et ça a un impact particulier sur les entrepreneurs culturels, qui ont de plus en plus de difficulté à se trouver un lieu de création qui soit abordable», a rappelé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en conférence de presse lundi matin.

Le programme d'ateliers d'artistes, géré par la Ville, a pour objectif de financer les rénovations d’ateliers d'artistes de la métropole et d'en assurer le développement durable. Les propriétaires immobiliers faisant appel au programme pour financer l’amélioration de leurs espaces devront en contrepartie s’engager à maintenir la vocation artistique des lieux pour une durée de 20 ans.

«En maintenant et en augmentant le nombre de lieux adaptés aux artistes, nous conservons des pôles de créativité et d’innovations qui dynamisent Montréal. Ça contribue à la qualité de vie et à la vitalité des quartiers», a ajouté Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.