3e saison: le public convié aux enregistrements de «Révolution»

Les amateurs de danse et de l’émission «Révolution» pourront apprécier, dès le mois de juin, les nombreux talents du Québec sur le plateau de la grande compétition, où ils auront la chance de voir des prouesses captées par 120 caméras.

Au cours des prochaines semaines, le public pourra assister aux enregistrements de la troisième saison, dans les studios de TVA situés à Montréal, grâce au respect des diverses règles sanitaires.

Les gens qui voudront être présents devront impérativement se présenter en bulle de quatre personnes ou plus habitant à la même adresse et ayant chacune 12 ans ou plus.

Les portes seront ouvertes pendant six jours au cours du mois de juin, soit les 2, 4, 9, 11, 15 et 17, en matinée ou en après-midi.

Pour obtenir de plus amples détails ou s’inscrire, on écrit au revolution@lepigeonnier.tv.

La troisième saison de «Révolution» sera proposée à TVA dès l’automne, toujours le dimanche en soirée. Les maîtres Jean-Marc Généreux, Lydia Bouchard et les Twins seront de retour pour l’occasion, à l’instar de l’animatrice Sarah-Jeanne Labrosse.

En 2019, Janie et Marcio ont raflé les honneurs de la seconde saison de la compétition. Le duo Team White a été le champion de la première édition proposée l’année précédente.