Cette entreprise québécoise devient la première au Canada à fabriquer une brosse à dents en bambou

Dorénavant fabriquées ici même au Québec, les brosses à dents en bambou d’OLA Bamboo font encore plus leur part dans la protection de l’environnement. En plus de diminuer la quantité de déchets produits, leurs nombreuses propriétés écologiques contribuent au virage vert.

L’entreprise québécoise de produits écologiques se positionne maintenant comme la seule au Canada à fabriquer des brosses à dents en bambou. Elle souhaite réduire au maximum la production de plastique et offrir aux consommateurs des produits du quotidien, faits localement à partir de matières biodégradables, approuvés par des experts.

La brosse à dents signée OLA Bamboo fait un pas de plus dans la protection de l’environnement. En ramenant sa production au pays – par le biais d’un investissement de plus de 500 000 $ –, l’entreprise diminue d’au moins 50 % l’empreinte carbone de celle-ci. La production locale permet aussi une meilleure qualité, ainsi que l’augmentation de l’impact environnemental et social de cette brosse à dents, et ce, sans augmenter son prix de vente.

De plus, le manche en bambou est compostable, ce qui permet de préserver davantage la planète et de contrer le nombre colossal de brosses à dents en plastique qui se retrouvent à la poubelle annuellement.

En raison de ses propriétés renouvelables et antimicrobiennes, le bambou assure solidité, durabilité et biodégradabilité à la brosse à dents, et sa culture ne nécessite aucun pesticide ou engrais chimique.

En plus de proposer différents produits écologiques, l’entreprise pousse encore plus loin son implication environnementale en remettant, pour chaque article vendu, une partie des profits à l’organisme Compensation CO2 Québec afin que des arbres soient plantés dans la province.

Pour faire sa part et encourager les entreprises locales, il est possible de se procurer les brosses à dents OLA Bamboo dans plus de 2 000 points de vente – dont plusieurs bannières –, et ce, partout au Canada.