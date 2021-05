CHUM: un nouveau centre ambulatoire en cancérologie ouvre

Le nouveau centre ambulatoire en cancérologie vient achever la construction du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), près de 11 ans après la première pelletée de terre.

Des espaces, comme ce centre ambulatoire, étaient encore à aménager dans ce grand projet de 3 milliards $.

Le nouvel espace permettra désormais d’offrir tous les services au même endroit et de rapatrier des médecins et patients qui étaient dispersés dans plusieurs cliniques.

Les premiers patients seront donc accueillis le 14 juin prochain. L’une de ces personnes, Mireille Provost, a bien hâte, puisqu’elle pourra y recevoir des traitements, voir son infirmière, son pharmacien et le chirurgien, s’il le faut.

«Je n’aurai pas besoin de courir d’un bord à l’autre, à l’autre, à l’autre», a déclaré Mireille Provost au TVA Nouvelles.

Des médecins d’un autre hôpital lui ont diagnostiqué un cancer des ovaires en février dernier.

«Ça a pris six mois, six mois avant d’avoir mon rendez-vous, puis avec de gros maux de ventre... Je ne me pouvais pas», a-t-elle expliqué.

Mireille Provost a été opérée et reçoit maintenant des traitements de chimiothérapie au CHUM.

Plus de 500 patients visitent chaque jour le centre ambulatoire en cancérologie du CHUM, ce qui représente près de 9000 patients par année.

Parmi les avantages de ce nouveau centre ambulatoire, les malades enregistrés auront désormais accès à un service pour éviter de se rendre aux urgences du CHUM.