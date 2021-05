Derby du Kentucky: Bob Baffert n’est plus le bienvenu dans l’État de New York

Alors qu’une enquête est en cours à propos d’un cas de dopage subi par le cheval Medina Spirit, récent vainqueur du Derby du Kentucky, son entraîneur, Bob Baffert, a été temporairement suspendu de toutes activités tenues sur les hippodromes gérés par l’Association de course de New York (NYRA).

C'est ce que l'association a annoncé, lundi. Cette suspension sera maintenue jusqu’à la conclusion de l’enquête de la Commission de course de chevaux du Kentucky. Ainsi, les chevaux de Baffert ne devraient visiblement pas prendre part au Belmont Stakes, qui doit avoir lieu le 5 juin.

«Afin de maintenir une industrie des courses de pur-sang prospère à New York, la NYRA doit protéger l’intégrité du sport pour nos partisans, le public qui parie et les participants aux courses, a indiqué le président et chef de la direction de la NYRA, Dave O’Rourke, dans un communiqué. Cette responsabilité exige les mesures prises [lundi].»

Les hippodromes Aqueduct Racetrack et Saratoga Race Course sont également régis par la NYRA. Baffert y sera également banni jusqu’à preuve du contraire.

Le 9 mai dernier, Baffert, avait confirmé que des traces de bétaméthasone corticostéroïde, soit un inflammatoire interdit qui traite l’arthrose chez les chevaux, avaient été découvertes dans l’organisme de l’étalon.