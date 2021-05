Des auxiliaires critiquent un examen

Des infirmières auxiliaires diplômées dénoncent les méthodes d’évaluation de leur ordre professionnel, qui les condamne à ne jamais pratiquer « le métier de leurs rêves » à moins de recommencer leur formation à zéro.

« Une histoire d’un demi-point fait en sorte que deux ans à l’école, tes stages, tous tes efforts, ça ne vaut rien », déplore la gorge nouée Estelle Kaboré, une finissante de 37 ans.

Il y a quelques semaines, elle a échoué de peu, pour la troisième fois, à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ), qui octroie le droit de pratique dans la province.

Et après trois échecs à un examen de 125 questions à choix multiples, l’OIIAQ ferme le dossier des candidats.

Une personne dans cette situation doit recommencer sa formation et obtenir un nouveau diplôme avant de pouvoir reprendre l’examen, précise l’Ordre par courriel.

« Ça m’a anéantie. Je ne me vois pas faire autre chose », confie Mme Kaboré, qui s’est dévouée corps et âme à titre d’infirmière auxiliaire en attente de son permis à l’hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil, depuis mars 2020.

Choix multiples

Cinq des huit finissants d’une cohorte du DEP en santé, assistance et soins infirmiers du Centre de formation professionnelle des Patriotes, à Sainte-Julie, sont dans la même situation, souvent pour une histoire d’un ou deux points.

« Un ordinateur a corrigé mon examen et a dit que je n’étais pas apte », se fâche Frédérique Marchand-Bossé, 20 ans, qui dénonce que l’examen de l’Ordre se limite à des questions à choix de réponses.

Comme elle, plusieurs finissantes souhaiteraient qu’il contienne aussi des questions à développement ou un volet d’évaluation pratique.

« C’est sur le terrain qu’on voit qui est bon. Sur le papier, ça ne veut rien dire », ajoute Mme Kaboré.

Nombre de tentatives

Les quatre diplômées avec lesquelles Le Journal s’est entretenu aimeraient surtout pouvoir retenter leur chance à l’examen de l’Ordre, qui limite à trois le nombre de tentatives pour le réussir.

« Pourquoi trois ? Pourquoi pas cinq ? Ce chiffre n’est pas immuable. Je serais plus inclusive et je donnerais la chance au candidat », affirme Marie Alexandre, professeure en sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Rimouski.

Ontario et Colombie-Britannique

L’Ontario et la Colombie-Britannique permettront d’ailleurs à leurs candidats de passer l’examen pour obtenir leur droit de pratique autant de fois qu’elles le souhaitent dès janvier prochain.

Questionné par Le Journal, l’OIIAQ n’a pas expliqué pourquoi il privilégiait un examen à choix de réponses, ou s’il envisageait d’augmenter le nombre de tentatives maximales pour réussir l’examen.

En règle générale, 20 % des candidats échouent à l’examen de l’Ordre en trois tentatives et doivent se réorienter vers une autre profession.

Promesse

Au Centre de services scolaire des Patriotes, on promet d’analyser les facteurs d’un taux d’échec si élevé à cet examen parmi ses diplômés.

Quelques différences entre les types d’infirmières