[EN DIRECT] Annonce officielle: De 6 à 10 G$ sur 10 ans pour construire le 3e lien

En incluant une réserve pour les imprévus, la construction d’un tunnel entre Québec et Lévis devrait coûter de 6 à 10 milliards, estime le gouvernement caquiste, qui espère une coupe de ruban d’ici dix ans.

Si tout se déroule sans anicroche, les contribuables pourraient s’en tirer, au mieux, avec une facture de 6 à 7 milliards $, révèle la vision du « Réseau express de la Capitale » dévoilée lundi par le premier ministre François Legault.

Photo courtoisie, Gouvernement du Québec

Devant encore beaucoup d’incertitude, des frais de contingence, qui représentent 10 à 35 % des coûts de réalisation du projet, ont été inclus au montage financier.

Il faudra attendre jusqu’en 2027 avant que le tunnelier commence à creuser en direction nord.

Pour remplir sa promesse électorale, le gouvernement prévoit réaliser une première pelletée de terre à l’automne 2022, du côté de Lévis, pour lancer les travaux préparatoires dans le secteur Mgr Bourget.

Photo courtoisie, Gouvernement du Québec

10 à 15 minutes

C’est de cet endroit, à moins d’un kilomètre de l’autoroute 20, qu’il sera possible d’accéder, vers 2031, au futur tunnel d’une longueur de 8 kilomètres. Il descendra sous le niveau du fleuve pour rejoindre Québec en 10 à 15 minutes, dans le secteur ExpoCité, où se trouve notamment le Centre Vidéotron.

En direction nord, les automobilistes auront aussi la possibilité d’utiliser une sortie du tunnel reliée à l’autoroute Dufferin-Montmorency.

Le tube du tunnel, qui aura un diamètre de 19,4 mètres, comprendra deux étages : un qui mènera vers Québec et l’autre vers Lévis. On retrouvera, à chaque étage, deux voies pour la circulation automobile et une troisième à l’usage exclusif d’une nouvelle flotte d’autobus électriques.

Des stations permettront aux usagers du transport en commun auront la possibilité d’accéder au tunnel à différentes stations situées sur le long du parcours, soit sur le campus du mouvement Desjardins à Lévis, sur la Colline parlementaire à Québec ainsi que dans le quartier Saint-Roch.

Un stationnement incitatif sera aménagé sur la Rive-Sud afin d’encourager les automobilistes à privilégier le transport collectif.

Plus de détails à venir...