Heurtée par un poids lourd à une intersection «très dangereuse»

Une femme dans la soixantaine a été gravement blessée lorsqu’elle a été heurtée par un poids lourd à une intersection «très problématique et dangereuse» de l’est de Montréal, lundi midi.

La collision est survenue vers 12h25, à l’angle de l’avenue Souligny et de la rue Honoré-Beaugrand, dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Selon les autorités, le camion et la piétonne circulaient tous les deux en direction sud sur la rue Honoré-Beaugrand.

Une fois arrivé à l’intersection de l’avenue Souligny, le chauffeur du poids lourd aurait effectué un virage à droite et n’aurait pas aperçu la femme qui traversait au même moment.

Selon toute vraisemblance, le chauffeur n’aurait pas eu connaissance qu’il venait de rouler sur la victime. Il a immobilisé son camion plusieurs centaines de mètres plus loin, visiblement après avoir été interpellé par d’autres automobilistes.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Quant à la piétonne, elle a été transportée à l’hôpital pour traiter de graves blessures. On craindrait pour sa vie, ont fait savoir les autorités.

Selon plusieurs résidents du secteur, cette vaste intersection entrecoupée d’une voie ferrée est extrêmement dangereuse, non seulement pour les piétons, mais pour les automobilistes aussi.

Aucun feu de circulation ne s’y trouve. On retrouve seulement des arrêts obligatoires aux quatre coins.

«Ça fait depuis 2012 que je me plains de cette intersection, mais il n’y a personne qui réagit», déplore une voisine, qui a préféré taire son identité.

«C’est plate parce que ça va prendre un mort pour que les choses bougent», a ajouté la femme.

Un peu plus loin, un autre voisin abondait dans le même sens. «C’est l’enfer comme intersection. Il n’y a pas si longtemps, je suis venu bien près de me faire happer par une voiture. Elle m’a frôlé! Et j’ai déjà eu un accident d’auto ici parce que c’est difficile pour ceux qui ne connaissent pas le secteur de savoir qui a la priorité de passage», a-t-il déploré.

En début d’après-midi, la scène d’accident était protégée par un périmètre de sécurité. Des spécialistes en enquête collision de la police de Montréal devaient se rendre sur les lieux pour tenter d’établir la cause et les circonstances de l’accident.