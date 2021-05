La brigadière-générale Krista Brodie nommée responsable de la distribution des vaccins au Canada

La brigadière-générale Krista Brodie a été nommée responsable de la distribution des vaccins au Canada après le retrait du major-général Dany Fortin, a annoncé l’Agence de la santé publique du Canada.

Le départ du responsable de la distribution des vaccins au Canada n’aura pas d’impact sur la campagne de vaccination à travers le pays.

Corporal Anthony Laviolette

C’est ce qu’affirme le gouvernement Trudeau, à la suite du retrait du major-général Dany Fortin, qui a quitté ses fonctions en raison d’une enquête militaire dont il est la cible.

«Les forces armées ont toute la capacité logistique et opérationnelle de livrer les vaccins», assure la ministre fédérale de l’Emploi, Carla Qualtrough.

Allégations de nature sexuelle

Par ailleurs, plusieurs sources ont confirmé au TVA Nouvelles que l’enquête visant Dany Fortin concernait des allégations de nature sexuelle.

L’avocat du haut gradé affirme que c’est une journaliste qui a informé le major-général Fortin des allégations le visant.

«Cela l’a pris complètement par surprise. Il dément vigoureusement et catégoriquement cette allégation», affirme Me Mark Létourneau.

Les partis d’oppositions à Ottawa réclament des précisions quant aux gestes reprochés au major-général.

Jusqu’ici, le gouvernement Trudeau a été avare de détails sur cette affaire. Contrairement à son habitude, le premier ministre du Canada n’a pas répondu aux questions des journalistes à la suite d’une annonce gouvernementale à laquelle il a participé lundi.

«Depuis vendredi, on a un gouvernement libéral pas du tout transparent, qui ne dit pas la vérité aux gens. On ne sait pas quelles sont ces allégations sexuelles. On ne sait pas s’il y avait des vérifications qui avaient été faites. On ne sait pas comment les opérations vont se poursuivre malgré son départ», a déclaré le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulerice.