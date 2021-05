Le choix du tramway confirmé par les études commandées par la CAQ

Le gouvernement s’est fait confirmer par ses propres études que le tramway était le mode le plus justifié pour la ville de Québec.

Après les études menées par des firmes embauchées par la Ville de Québec, le gouvernement Legault a fait réaliser ses propres analyses pour savoir, entre autres choses, si le choix du tramway était justifié pour une ville comme Québec.

Lundi, lors d’un breffage technique, le ministère des Transports a révélé les conclusions de ces études.

Il en résulte que «le tramway s’impose comme la solution technique la plus adaptée sur le plan de la capacité pour répondre à la demande de transport envisagée». De plus, «les études confirment le caractère structurant de ce mode, avec près du tiers des déplacements qui seront effectués en tramway».

Ce sont ces mêmes études qui ont poussé le gouvernement à opter pour le tracé vers D’Estimauville plutôt que celui vers Charlesbourg.

On note également que tout le long du tracé du tramway, les rames s’intègrent «dans les zones ayant les plus fortes concentrations actuelles de déplacements, excepté son extrémité ouest dans le secteur Chaudière». Cependant, les prévisions de développement de la Ville de Québec dans ce secteur ont convaincu la CAQ de conserver le terminus dans le quartier près du IKEA. Par contre, le gouvernement gardera un œil sur le développement du secteur et pourra même s’impliquer dans la vision d’aménagement.

3,365 G$ pour le tramway

Par ailleurs, sans présenter les coûts précis du tramway, le gouvernement a dévoilé le chiffre de 3,365 milliards $ pour cette infrastructure. Jusqu’à maintenant, la somme qui avait été dévoilée était de 3,3 milliards $.

Reconfiguration à l’ouest de Québec

D’autre part, il faut s’attendre à une reconfiguration complète de l’avenue des Hôtels à l’entrée ouest de la ville de Québec. Les bus en provenance de Lévis emprunteront cet axe, où un nouveau tunnel sera aménagé, pour aller rejoindre le pôle d’échanges de Sainte-Foy par lequel passera le tramway.

Sur la Rive-Sud, le gouvernement Legault a confirmé le projet de 87,9 M$ de voies réservées et d’une piste multifonctionnelle sur le boulevard Guillaume-Couture. Son inauguration est prévue pour 2025.

Comme révélé le mois dernier, le gouvernement du Québec investira 844 M$ pour ajouter plus de 100 km de voies réservées sur les autoroutes et le réseau municipal de Québec.

Le tramway, le troisième lien et les voies réservées au transport en commun à Québec et à Lévis font partie du vaste projet de Réseau express de la capitale, mis de l’avant par le gouvernement.

