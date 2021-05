Le slam québécois vise loin

Trois adolescents slameurs de Rimouski se rendront de l’autre côté de l’Atlantique dès que la situation le permettra pour faire bénéficier la France de leur art.

Ils seront en mission slam dans la région du Périgord dans le cadre d’une relation de presque 10 ans entre les slameurs français et québécois.

L’OBNL Slam Québec-France organise annuellement depuis 2014 deux concours de slam (adulte et jeunesse) avec, pour les gagnants, un prix prévoyant un voyage en France sur fond d’activités de slam.

Jade Cloutier-Ross, 17 ans, fait partie de l’équipe des trois «poètes à haute voix» de Rimouski qui ont gagné le concours jeunesse, le 24 avril dernier. L’événement Zoom regroupait des formations d’écoles secondaires de Saint-Jean-sur-Richelieu, Aylmer, Gatineau, Sainte-Agathe-des-Monts et une équipe diversifiée de participants de différentes régions.

«On va aller faire du slam dans des institutions publiques (écoles et bibliothèques) et des bars (sur invitations), a expliqué celle dont l’équipe avait aussi gagné le concours l’an passé, ce qui leur avait permis d’aller en Bretagne, tout juste avant que n’éclate la pandémie. C’était intéressant de voir les élèves écrire et lire des textes.»

La Fédération France-Québec/francophonie a de son côté créé en 2012 en France le concours de slam Vive la parole libre. Le gagnant reçoit lui aussi un billet d’avion pour, dans son cas, séjourner au Québec. Neuf slameurs français ont ainsi fait des séjours au Québec ces dernières années.

«Il y a eu plusieurs missions de slam entre les deux pays depuis 2012, a confirmé Richard Charron, président de Slam Québec-France. La France reconnaît même le Québec comme un pays à la Coupe du monde de slam à Paris.»

Les fonds pour financer les missions proviennent de la Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ). Et c’est le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et son vis-à-vis français qui acceptent les projets.

Émile Michaud, élève de secondaire V, à l’école Paul-Hubert, à Rimouski, fait aussi partie de l’équipe gagnante de cette année, du côté québécois.

«Ce voyage est fait pour découvrir nos cousins français slameurs et s’intéresser à la langue française», a expliqué l’adolescent de 16 ans, qui a écrit le slam Coaticook, en référence à une marque de crème glacée.

Son slam décrit la routine d’une journée avec des références à l’école, le travail et la famille, par segments, dans lesquels il incorpore des faits de la vie - comme manger de la crème glacée. Le tout est exprimé crûment.

«On remplit nos routines comme un grand bol de crème glacée, mais tout ce que l’on a c’est une céphalée à force de l’avaler. Un sentiment qui nous rappelle qu’on est vivant », a notamment slamé Émile, durant sa performance de trois minutes, au mois d’avril.

Victor Chamberland-Trudel, 16 ans également, est le troisième membre de l’équipe. Il a de son côté lu et écrit un slam sur l’indépendance du Québec.

«René Lévesque qui est mon pape, clame-t-il dans sa prestation. Aux élections notre voix change de timbre, mais Pierre Elliott Trudeau nous préférait Soprano et notre petit poil incarné de passion souverainiste s’est effacé dans une flaque de pus... pu de rêve, pu de français, pu de pays [...].»

Il espère pouvoir présenter ce slam en France. «La cause souverainiste est encore actuelle chez les jeunes et notre génération n’a pas eu la chance de s’exprimer sur cette question», a-t-il dit, en entrevue.