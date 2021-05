Les Bruins et les Red Sox devant des gradins bondés

Les principales équipes professionnelles de la région de Boston actuellement en action pourront remplir leur édifice respectif sans limites dès le 29 mai, ont annoncé les responsables de l’État du Massachusetts, lundi.

Le gouverneur de celui-ci, Charlie Baker, vise d’ailleurs un total de 4,1 millions de résidents vaccinés d’ici la première semaine de juin et semble en voie d’atteindre l’objectif. Ainsi, d’après le site Boston.com qui a cité un porte-parole de la mairesse Kim Janey, le Fenway Park, domicile des Red Sox (baseball majeur), et le TD Garden, aréna dans lequel évoluent les Bruins (LNH) et les Celtics (NBA), ouvriront en totalité leurs portes.

La semaine passée, l’État a fait passer de 12 à 25 % la capacité maximale autorisée des infrastructures où des matchs ont lieu.

Dans le cas des Bruins, ils devront éliminer les Capitals de Washington au premier tour des séries s’ils veulent profiter des allègements ce printemps. Le dernier match local de leur confrontation – le sixième – est prévu le 25 mai. Chez les Red Sox, qui peuvent recevoir plus de 37 000 personnes normalement, un duel face aux Marlins de Miami est à l’horaire au Fenway Park le 29 mai.

Pour ce qui est des Celtics, ils auront à gagner un match de barrage cette semaine pour obtenir l’une des deux places restantes dans l’Association de l’Est pour le premier tour des séries de la NBA. Par ailleurs, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre pourra accueillir un nombre illimité de spectateurs à partir de son affrontement du 23 juin au Gillette Stadium.