Les Bruins répliquent aux Capitals

Brad Marchand a touché la cible en prolongation pour permettre aux Bruins de Boston de l’emporter 4 à 3 devant les Capitals, lundi, à Washington, et de niveler la série de premier tour dans la section Est 1-1.

Les Bruins ont profité d’un revirement en zone adverse dès le début de la période de surtemps. Matt Grzelcyk a remis le disque à Marchand qui a déjoué Craig Anderson avec un tir sur réception.

C’est Taylor Hall qui a forcé la tenue d’une prolongation en profitant d’une mêlée devant le filet d’Anderson pour niveler la marque.

Plus tôt dans l’engagement, Garnet Hathaway avait donné les devants aux Capitals en inscrivant son deuxième but de la rencontre lors d’une descente à deux contre un, en compagnie de Dmitry Orlov, en troisième période. Orlov avait également préparé le premier but du match d’Hathaway, marqué en fin de première période.

Les Bruins sortent en force

Jake DeBrusk a ouvert la marque dans la sixième minute de jeu pour les Bruins en complétant un beau jeu de Charlie Coyle. Ce dernier a déjoué le défenseur Brenden Dillon avant d’attirer le gardien Craig Anderson, de contourner le filet des Capitals et de remettre devant à DeBrusk qui a marqué dans une cage ouverte.

T.J. Oshie a nivelé les chances moins de deux minutes plus tard, en avantage numérique, en faisant dévier un tir des poignets d’Alex Ovechkin.

Mais les Bruins, déterminés à répliquer aux Caps après une défaite de 3 à 2 en prolongation lors du premier match, n’ont pas tardé à reprendre les devants.

Après avoir intercepté une tentative de sortie de zone des Capitals, David Pastrnak a remis le disque dans l’enclave à Patrice Bergeron, qui a déjoué Anderson avec un tir vif dans le haut du filet du côté de la mitaine.

Hathaway a ensuite ramené tout le monde à égalité en faisant dévier un tir de la pointe d’Orlov derrière Tuukka Rask.

Anderson répond à l’appel

Le gardien des Bruins a réalisé 36 arrêts contre 44 pour Anderson. Ce dernier en était à un premier départ en séries éliminatoires depuis 2017.

L’état de santé du gardien Vitek Vanecek, qui s’est blessé au début du premier match, est réévalué sur une base quotidienne. Quant à Ilya Samsonov, qui a récemment conclu le protocole de la COVID-19, il n’était pas encore prêt à revenir au jeu lundi.

Les Capitals ont dû terminer la rencontre sans Lars Eller. Le joueur de centre n’est pas revenu au jeu après avoir subi une blessure au bas du corps en deuxième période. L’ancien joueur du Canadien de Montréal a obtenu une mention d’aide sur le premier but d’Hathaway.

La série se transportera maintenant à Boston pour deux matchs. Le troisième de cette série quatre de sept aura lieu mercredi.