Les parcomètres disparaissent de Granby

C'est terminé les parcomètres au centre-ville de Granby. Le maire de la ville de la Montérégie, Pascal Bonin, a mis la main à la pâte lundi midi pour s’en débarrasser.

Retirer les parcomètres des rues commerciales est le premier pas pour le plan de revitalisation du centre-ville de Granby. Avec la gratuité de stationnement, la ville veut rendre l'accès aux commerces plus facile.

«Nos commerces et nos entreprises font partie de l’identité de Granby. Par notre initiative, nous espérons leur donner un peu d’oxygène et nous préparer à rendre notre centre-ville plus attractif pour la relance économique», a souligné le maire de Granby en entrevue avec TVA Nouvelles.

Les parcomètres offraient tout de même un revenu de 17 000 $ par mois à la ville. C'est plus de 200 000 $ annuellement que Granby perd en les retirant, mais le jeu en vaut la chandelle selon le maire actuel. «Je pense qu’avec le retour en clientèle, la perte va s’équilibrer.»

La gratuité de stationnement est en place depuis déjà quelques mois. Les commerçants ont d’ailleurs remarqué une augmentation de l’engouement. La vie de la population est facilitée puisqu’il n’y a plus besoin de sortir sa petite monnaie. Aller dans les commerces est donc plus simple pour les Granbyens.

«Mes clientes sont surtout des nouvelles mamans. Avec le porte-bébé et le sac à couches, c’est compliqué mettre un 25 cents dans le parcomètre», a relevé la propriétaire du Loupiot Tanière familiale de Granby, Marie-Hélène Gibeault.

Avec l'arrivée de l'été, le centre-ville devrait être plus fréquenté et les Granbyens pourront le faire sans se soucier de sortir leur monnaie pour se stationner.