Les White Sox assomment les Twins

Les White Sox de Chicago ont fait résonner leurs bâtons, lundi au Minnesota, en infligeant un lourd revers de 16 à 4 aux Twins.

Les visiteurs ont inscrit l’ensemble de leurs points sur 18 coups sûrs et huit buts sur balles.

Le clou du spectacle est survenu en cinquième manche, quand Danny Mendick a envoyé la balle à l’extérieur des limites du terrain, alors qu’Andrew Vaughn, Yasmani Grandal et Leury Garcia étaient sur les sentiers. Le premier grand chelem en carrière du joueur de 27 ans permettait aux siens de prendre une avance de 10 à 1. Mendick a finalement complété sa soirée avec cinq points produits.

Toujours dans le camp des visiteurs, Garcia, Nick Madrigal et Yermin Mercedes ont fait leur part, avec des performances de trois coups sûrs chacun. Les deux premiers ont produit deux points, tandis que le dernier en a ajouté trois. Finalement, Grandal s’est vu offrir quatre buts sur balles, lui qui a croisé le marbre à trois occasions.

Les White Sox ont réussi à inscrire au moins un point lors de sept de leurs neuf tours au bâton.

L’ancien lanceur des Blue Jays, J.A. Happ, a connu une soirée difficile, lui qui a accordé six points sur sept coups sûrs et trois buts sur balles en seulement trois manches et deux tiers de travail.

Pour sa part, Dallas Keuchel s’est mérité la victoire. En sept manches sur la butte, il a retiré six frappeurs sur des prises.

Ailleurs dans le baseball majeur

À Cincinnati, trois coups de circuit ont permis aux Giants de San Francisco de vaincre les Reds par la marque de 6 à 3. Wilmer Flores, Mike Yastrzemski et Mauricio Dubon ont tous étiré les bras pour les visiteurs.

À Atlanta, une rotation de cinq lanceurs des Mets de New York a accordé seulement trois coups sûrs aux joueurs des Braves, dans une victoire de 3 à 1 des visiteurs. Ce gain met fin à une séquence de trois revers pour les Mets.

À Chicago, Jason Heyward a produit trois des sept points des Cubs dans une victoire de 7 à 3 contre les Nationals de Washington.