Martin Matte en a marre du confinement

Martin Matte commence à en avoir assez du confinement. Le populaire humoriste a écrit un long message à ce sujet, dimanche sur sa page Facebook, qui a été aimé par des dizaines de milliers de personnes.

La personnalité masculine de l’année au dernier gala Artis, Martin Matte, commence à moins rire. Le créateur des Beaux Malaises a décidé de profiter de son imposante tribune sur les réseaux sociaux pour faire part de son incompréhension envers les mesures sanitaires dictées par le gouvernement Legault.

Dimanche, l’humoriste a indiqué être troublé d’apprendre que le ministre de l’Éducation pense que les élèves du cégep et de l’université ne pourront retourner à l’école qu’en 2022.

« Ça fait déjà un an et demi qu’ils font l’école dans leur chambre ! Me semble que c’est une priorité de travailler sur une solution afin qu’ils puissent aller à l’école en personne, écrit Matte. On parle tous les jours du nombre de cas et des hospitalisations, très peu de dépression, d’échec ou de décrochage scolaire, pourtant reliés. »

L’humoriste a ajouté avoir eu ces réflexions en rencontrant quelques amis dans un parc « bondé de monde ». « On voyait les restos fermés, certains pour de bon. En revenant à la maison, assis seul dans ma cour, je me disais : me semble que ce ne serait pas si pire avoir le droit d’inviter un ami dehors ! »

