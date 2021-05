Mourir de la COVID-19 dans un CHSLD: «Un an plus tard, je n’ai pas réellement vécu mon deuil»

Avril 2020. Je réponds au téléphone. Au bout du fil, la docteure qui s'occupe de ma mère au CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot. Elle y est depuis cinq mois et souffre de la maladie d'Alzheimer.

D'une voix posée et rassurante, elle m'informe que ma mère ne va pas très bien. Elle poursuit en disant qu'il y a éclosion de la COVID-19 dans l'unité prothétique où loge ma mère, qui est aussi envahie par le virus. Je demande s'il est possible, malgré les restrictions, de la visiter. Elle me donne la permission de la visiter accompagné de ma fille durant quelques minutes en prenant toutes les précautions nécessaires.

Une femme transformée

Elle est dans sa chambre minuscule, enfermée derrière une porte de plexiglas qui se barre de l'extérieur. Elle y fait les cent pas. Je la trouve maigre, changée. Elle n'est plus la femme joviale et ricaneuse que j'ai connue toute ma vie. Nous jasons un peu. Je lui parle de mon père, son mari depuis les 65 dernières années. Elle ne s'en souvient plus et me parle plutôt de son frère et de sa mère.

Nous profitons de l'occasion pour appeler mon père qui parle à sa douce au téléphone. Je crois que ni elle ni lui n’ont réalisé qu'ils venaient de se parler pour la dernière fois. L'infirmière se pointe en me disant que je dois partir. Nous la quittons avec un pincement au cœur.

Par la suite, je téléphone au CHSLD chaque jour pour avoir des nouvelles. Quotidiennement, l'infirmière me dit qu'elle fait de la fièvre, qu'elle mange et continue de marcher dans son cubicule. Jusqu'au 6 mai 2020. La docteure est au bout du fil. Elle m'invite à rendre visite à ma mère, car elle croit qu'elle n'en a plus pour bien longtemps.

Je vais chercher ma fille. En entrant dans ce qui lui sert de chambre, nous voyons ma mère, le visage crispé de douleur et respirant péniblement. Ce n'est plus la même femme physiquement, et il est plus qu'évident qu'elle souffre énormément en cherchant à respirer. Nous la quittons en espérant malgré tout qu'elle puisse s'en sortir. À 22 h 30, ce même soir, je reçois l'appel tant redouté. L'infirmière m'annonce le décès de cette femme qui m'a donné la vie. Nous y retournons ma fille et moi.

Quel deuil?

Le lendemain, son corps fut transporté au salon funéraire où, selon ses volontés, elle a été incinérée. Avec les mesures sanitaires et toutes les restrictions mises en place par la Santé publique, ses funérailles n'ont eu lieu qu'en novembre 2020. Ce fut la plus longue période de ma vie. À ce jour, un an plus tard, je n'ai pas réellement vécu mon deuil.

Les normalités de la vie et de la mort n’existent pas durant une pandémie. Je ressens toujours cette rage au cœur envers ce virus qui m’a volé ma mère ainsi que le privilège de l’accompagner, de lui tenir la main et de la consoler jusqu’à son dernier souffle.

Une commission d’enquête!

Dans ce seul CHSLD, plus de 50 résidents sont morts. Les 14 personnes qui résidaient à l'unité prothétique où était ma mère sont toutes décédées. Ma mère a souffert durant 21 jours.

Que dire aussi des milliers d’autres personnes aînées mortes seules? Plus jamais une telle hécatombe ne doit survenir, où personne n’est mort dans la dignité. Souhaitons que l’on apprenne tous de nos erreurs. Un pas dans cette direction serait de tenir une commission d’enquête publique et indépendante sur la gestion de cette crise sans précédent.

Cet organisme, s'il voit le jour, servira non pas à jeter le blâme, mais plutôt à corriger les trop nombreuses lacunes évidentes du réseau de la santé qui est dirigé de façon à ce que le résident ou le patient s'adapte à lui. Il faut un système de santé centré autour du patient, et non l'inverse. Quant aux personnes ayant perdu un être cher, sachez que je compatis et suis solidaire avec vous.

- Jean Bottari, ancien préposé aux bénéficiaires, Saint-Lin-Laurentides