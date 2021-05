Payer moins d’impôt lors du transfert de fonds de pension

Question de Serge, un de nos lecteurs : J’ai 55 ans et j’ai un fonds de pension à prestations déterminées de mon employeur. On m’a dit que je ne paierai pas d’impôt lors du transfert vers un CRI, mais j’ai des doutes. Après quelques recherches, je crois qu’il y a un plafond, mais que je pourrais économiser de l’impôt s’il me reste des cotisations inutilisées, ce qui n’est pas mon cas. Il reste de la place dans mes CELI. Est-ce que je devrais prendre moins de REER et plus de CELI, afin de pouvoir transférer mon fonds de pension dans un CRI en minimisant l’impact fiscal ?

Réponse : Il y a bel et bien une limite au montant qui peut être transféré en franchise d’impôts de votre fonds de pension à prestations déterminées vers un régime enregistré de retraite.

« Cette limite est basée sur des calculs actuariels qui prennent en compte, notamment, votre espérance de vie ainsi que des perspectives à long terme des marchés. L’excédent qui ne peut être transféré directement dans un régime enregistré de retraite sera alors imposé », indique Nicolas Brazeau, planificateur financier chez Gestion de patrimoine TD.

REER OU CELI ?

Les personnes qui ont de l’espace dans leurs REER peuvent l’utiliser pour diminuer l’impôt, ce qui ne semble toutefois pas être votre cas.

« Quant au CELI, il vous permettrait d’accumuler des rendements futurs à l’abri de l’impôt, mais ne diminuerait pas l’impact fiscal immédiat. Je vous suggère de vérifier plutôt les modalités qui vous permettraient de transférer votre fonds de pension, car pour la plupart des fonds à prestations déterminées, l’âge “normal” de la retraite sans pénalité est souvent fixé à 65 ans », ajoute M. Brazeau.

Vos besoins étant multiples et vos questions nombreuses, il vous recommande de rencontrer un planificateur financier. « Il est essentiel que vous puissiez mesurer pleinement l’impact qu’auront vos choix sur votre retraite », conclut-il.

