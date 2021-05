Rapport de l’ombudsman : une année record à Montréal

Le nombre de plaintes déposées par les Montréalais au bureau de l'Ombudsman a atteint un niveau record l’an dernier. La grande majorité des enquêtes ouvertes concernaient le réseau de pistes cyclables de la métropole.

C’est ce qui ressort du rapport pour l’année 2020, déposé lundi au conseil municipal de Montréal. Au cours de cette année, le bureau de l’ombudsman a traité un nombre record de 2150 dossiers, dont 1992 nouvelles demandes.

«Les gens ont continué de faire appel à nous, en dépit de la pandémie et en dépit du fait que nous ne rencontrons pas de citoyens à notre bureau actuellement», a constaté Me Nadine Mailloux. Elle remarque également que le nombre de plaintes en ligne a doublé par rapport à l’année 2019.

Sans surprise, le Réseau express vélo (REV) a accaparé une partie importante de l’attention de son bureau. Sur les 498 enquêtes réalisées par l’ombudsman en 2020, 300 le concernait. Celles-ci portaient autant sur la sécurité, l’accessibilité universelle que le manque de consultation citoyenne.

«On est allé rouler en vélo, marcher dans les rues et rouler en voiture pour bien comprendre toute la logistique autour de ça», a expliqué Me Mailloux.

En décembre, son bureau avait d’ailleurs produit un rapport spécial, qui offrait une quinzaine de recommandations, à la suite des problèmes soulevés.

«Il y a plein de choses réglées en temps réel avec la Ville, mais on trouvait que c’était important de faire un bilan de ce dossier», a souligné Me Mailloux.

Pour l’opposition officielle à l’hôtel de ville, le nombre de plaintes élevé à propos du REV montre un manque d’empathie de la part de l’administration municipale.

«On voit un “patern”. L’administration se fiche bien de ce que les gens peuvent penser ou ressentir face à ces changements draconiens. Ils ne s’intéressent qu’à une seule partie des citoyens de Montréal», a dénoncé Chantal Rossi, conseillère municipale pour Ensemble Montréal.

De son côté, l’administration de Projet Montréal rappelle que le but des recommandations de l’ombudsman est justement de permettre à l’administration de s’améliorer.

«Il y avait ce contexte tout à fait particulier en 2020, où il y avait un besoin d’augmenter l’emprise pour les transports actifs, et l’ensemble des métropoles du monde ont fait ce que Montréal a fait. Ça a impliqué un type de planification qu’on n’avait jamais vu à la Ville», a indiqué Éric Alan Caldwell, responsable des dossiers de mobilité au sein du comité exécutif.

Réseaux sociaux

Par ailleurs, au cours de l’été 2020, le bureau de l’Ombudsman a partagé avec les arrondissements montréalais les conclusions de son enquête sur la gestion des réseaux sociaux.

«On sait que la gestion n’est pas simple, et on voulait s’assurer que certains aspects soient pris en considération», a indiqué Me Mailloux.

Parmi ceux-ci, il était nécessaire, selon le bureau de l’ombudsman, que les règles soient fixées d’avance et qu’une gradation soit appliquée dans les sanctions.

«La règle, s’est que s’exprimer sur un réseau social à l’endroit d’une administration est une question de liberté d’expression. On veut, le plus possible, garder ça ouvert», a résumé Me Mailloux.

En 2020, le bureau de l’ombudsman de Montréal a réalisé 498 enquêtes, réparties entre 27 catégories. Parmi celles-ci :

243 plaintes concernaient des pistes cyclables.

42 portaient sur le zonage et l’urbanisme

37 concernaient les travaux publics.

Les arrondissements les plus sollicités