Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre baromètre mesure ainsi­­­ ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

Selon vous, quelles sont les meilleures chansons de l’histoire du Québec ?

1. Dégénérations, Mes Aïeux : 17 %

2. Gens du pays, Gilles Vigneault : 12 %

3. L’Amérique Pleure, Les Cowboys Fringants : 11 %

4. 1990, Jean Leloup : 8 %

5. Calvaire, La Chicane : 7 %

6. Quand les hommes vivront d’amour, Raymond Lévesque : 7 %

7. Un peu plus haut, Ginette Reno : 6 %

8. Les étoiles filantes, Les Cowboys Fringants : 6 %

9. Je ne suis qu’une chanson, Ginette Reno : 5 %

10. Fais-moi la tendresse, Ginette Reno : 5 %

11. Aux portes du matin, Richard Séguin : 5 %

12. Ce soir l’amour est dans tes yeux, Martine St-Clair : 5 %

13. L’amour existe encore, Céline Dion : 5 %

14. Pour que tu m’aimes encore, Céline Dion : 5 %

15. On va s’aimer encore, Vincent Vallières : 5 %

16. Mon pays, Gilles Vigneault : 5 %

17. Bye bye mon cowboy, Mitsou : 5 %

18. Le début d’un temps nouveau, Renée Claude : 5 %

19. Hélène, Roch Voisine : 5 %

20. Si Dieu existe, Claude Dubois : 5 %

21. J’ai souvenir encore, Claude Dubois : 5 %

22. Une chance qu’on s’a, Jean-Pierre Ferland : 4 %

23. Heureux d’un printemps, Paul Piché : 4 %

24. Comme un million de gens, Claude Dubois : 4 %

25. Belle, Garou : 4 %

► Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent leurs chansons préférées. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs, du 30 avril au 2 mai 2021, sur la base des titres les plus mentionnés. Chaque répondant pouvait choisir jusqu’à trois mélodies. Seules les 25 chansons les plus mentionnées sont présentées dans ce baromètre.

Le constat

C’est la chanson Dégénérations, une toune toute simple, qui fait le pont entre les générations et qu’on reconnaît à quelques coups de tambour, qui est maintenant le morceau préféré des Québécois. Il devance même l’hymne national, Gens du pays, de notre grand poète Gilles Vigneault, et la chanson de l’année 2020, L’Amérique pleure, des Cowboys Fringants, qui se retrouvent respectivement aux deuxième et au troisième rang.

La surprise

La majorité des chansons préférées ont une dimension spirituelle. On se questionne sur nous-mêmes avec Vigneault et Piché. On s’interroge sur la vie et la mort avec Dubois. Et l’on vit nos amours – et nos peines – avec Ginette Reno, Jean-Pierre Ferland et Céline Dion. Il y a quelque chose de très québécois dans ces remises en question existentielles perpétuelles.

La déception

Ce genre de baromètre est cruel, car des chansons monumentales sont écartées. Les Québécois ont proposé un total de 110 titres, mais aucune des chansons de Félix Leclerc, ni de Richard Desjardins, ni de Daniel Bélanger, qui sont pourtant parmi les meilleurs auteurs-compositeurs-interprètes de notre histoire, n’a été sélectionnée dans le top 25.

LES CHANSONS QUI NOUS RESSEMBLENT... NOUS RASSEMBLENT

Sophie Durocher, Le Journal de Montréal

Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de voir que parmi les chansons préférées des Québécois, il y a autant de chansons à texte que de chansons à caractère presque sociologique et d’autres qui disent quelque chose de leur époque. Dégénérations, Gens du pays et L’Amérique pleure, c’est quand même plus fort que de simples mélodies d’amour.

D’ailleurs, avez-vous remarqué que ces trois chansons parlent toutes... de notre identité, même si ce mot a mauvaise presse dans certains milieux ? Trois titres qui répondent, chacun à sa manière, à la question fondamentale : qui sommes-nous ?

Je me souviendrai longtemps de la fois où Céline Dion avait chanté Dégénérations­­­ avec Mes Aïeux ; c’était le 22 août 2008, pour le spectacle des plaines d’Abraham à l’occasion du 400e anniversaire de Québec. Céline avait même dansé bras dessus bras dessous avec Stéphane Archambault­­­. J’étais en coulisses, avec mon ami Jean-Pierre Ferland, et je ne pouvais pas m’empêcher de sourire en entendant notre Céline chanter cet hymne qui parle de nos familles de 14 enfants...

« Société distincte »

D’ailleurs, parlant de Jean-Pierre, je ne m’explique pas pourquoi les Québécois sondés n’ont même pas nommé Le petit roi parmi les 25 meilleures chansons de chez nous... Une chance qu’il y a Une chance qu’on s’a. Et une chance qu’on retrouve Un peu plus haut, de Ferland, chantée par Ginette Reno.

Mes Aïeux nous parlent de ces valeurs qui se perdent d’une génération à l’autre. Les Cowboys Fringants nous racontent notre surconsommation qui ne nous rend pas heureux. Et Gilles Vigneault nous parle de notre droit au bonheur et à l’amour.

Vous ne trouvez pas formidable que cette chanson bien de chez nous ait remplacé le Happy birthday anglo ? Chaque fois qu’on se souhaite bon anniversaire en chantant du Vigneault, on prouve à quel point on est une « société distincte » !

