Succès pour le début de la vaccination à l’auto

La clinique spéciale de vaccination à l'auto aménagée à l’aéroport Montréal-Trudeau a entamé ses activités, lundi.

Pour cette première journée, 360 doses de vaccin contre la COVID-19 seront administrées à des automobilistes, tandis que 4000 doses doivent être inoculées cette semaine.

Il faut au préalable avoir pris rendez-vous en passant par Clic Santé, mais la clinique aménagée dans un stationnement de l'aéroport affichait complet pour lundi.

Toutefois, jeudi, il sera possible de se présenter sans rendez-vous. D'autres doses pourraient aussi être reçues et permettre d'ajouter des plages horaires.

Quatre personnes d’une même bulle familiale peuvent se présenter sur le terrain de l’aéroport à bord du même véhicule. Ce dernier ne doit pas mesurer plus de six pieds et demi de haut, de façon à pouvoir entrer sous les chapiteaux.

Le bras de chaque personne vaccinée doit être accessible par une fenêtre du véhicule. Il est aussi possible de se présenter en moto.

«Nous attirons les bulles familiales. Les gens n’ont pas besoin de sortir de leur automobile. C’est la vaccination dans le confort de votre véhicule, c’est l’avantage», a expliqué Daniela Candido, directrice de la logistique au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

La clinique sera en service de 8 h à 20h, 7 jours sur 7.