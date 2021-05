Syntonie: premier spectacle pour le duo Janie et Marcio

Plus d’un an après avoir vu leur carrière paralysée par la pandémie, Janie et Marcio s’apprêtent à remonter sur scène. Les gagnants de Révolution prendront la route dès septembre avec leur première tournée, Syntonie.

La carrière de Janie et Marcio était sur une belle lancée. Couronné au terme de la deuxième saison de Révolution, en décembre 2019, le duo parcourait la province avec la tournée du même nom.

Puis, la pandémie a frappé, forçant les artistes à prendre une pause professionnelle inopinée.

« La COVID-19 nous a vraiment coupé l’herbe sous le pied », résume Janie Richard.

Après avoir profité de cet arrêt imposé pour prendre le « recul nécessaire », les deux complices se sont remis au travail. C’est finalement en décembre dernier qu’ils ont donné le premier coup de manivelle de ce qui allait devenir Syntonie, une tournée attendue aux quatre coins de la province à compter de septembre prochain.

Renouer avec le public

Au programme, six tableaux représentant le cours normal d’une journée. Un enrobage musical et visuel – appuyé par une projection vidéo – viendra assurer la cohérence entre chacun de ces segments. En complément, une séance de questions et réponses avec le public suivra chacune des représentations.

« On a créé ce spectacle pour remonter sur scène, pour poursuivre la relation qu’on a développée avec le public grâce à Révolution. Et l’on veut permettre à d’autres artistes de pouvoir, eux aussi, remonter sur scène », explique Marcio Vinicius Paulino Silveira.

Ainsi, chaque spectacle donnera l’occasion à un artiste de la région – peu importe sa discipline – de rejoindre les deux danseurs sur les planches à l’occasion d’un numéro.

Inspirer les jeunes

Les écoles de danse de chaque ville visitée auront également la chance de côtoyer Janie et Marcio en ouverture de spectacle. À cet effet, un tutoriel vidéo sera envoyé à celles-ci un mois avant la représentation prévue dans leur région. Un tirage au sort parmi les élèves intéressés déterminera lesquels d’entre eux monteront sur scène.

« C’est très difficile pour les écoles de danse de garder les jeunes motivés avec des classes par Zoom. Alors on va aller les rencontrer, leur parler et peut-être réussir à les inspirer. Notre but avec Syntonie, c’est de relancer les arts vivants pour nous, mais aussi pour les autres danseurs », raconte Janie Richard.

Une campagne de sociofinancement sera d’ailleurs lancée aujourd’hui afin d’aider Janie et Marcio à supporter les frais encourus par ces visites dans les écoles de danse tout au long de la tournée.

► La tournée Syntonie débutera le 3 septembre à Victoriaville.