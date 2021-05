Top Aces à la conquête du monde

Top Aces, une entreprise spécialisée dans l’entraînement au combat aérien et établie sur le terrain de l’aéroport de Saguenay, est en pleine ascension grâce à un contrat de quatre ans décroché en Allemagne.

Top Aces a déjà obtenu en 2017 un contrat de dix ans pour servir de partenaire d’entraînement aux Forces armées canadiennes (FAC), estimé à 500 M$.

«Nous venons d’obtenir le même type de contrat, à plus petite échelle, en Allemagne. Et on vise d’autres partenariats en Europe, avec les Britanniques», a expliqué le directeur de la base de Saguenay, François Laroche.

«On a aussi des projets avec les États-Unis», a ajouté le vice-président de Top Aces, James Manning. «Nous pourrons ainsi miser sur une technologie qui rendra les menaces plus réalistes pendant les exercices.»

L’entreprise compte des bases à Cold Lake, à Halifax et à Victoria, mais celle de Saguenay est le plus important centre de maintenance au pays, avec une soixantaine d’employés.

«On joue un peu le rôle des méchants dans les entraînements», a précisé M. Laroche. «Nos pilotes se rendent sur les sites d’entraînement et participent aux exercices de combat et d’interception.»

La compagnie Top Aces s’est installée dans un hangar appartenant à Promotion Saguenay sur le site de l’aéroport de Bagotville. Les locaux étant rapidement devenus trop petits, l’entreprise a aménagé un dôme temporaire de 500 000$, auquel Promotion Saguenay a contribué pour 75 000$.

«Ça nous a permis d’ajouter de 8 à 12 emplois qu’on donnait en sous-traitance à Montréal», a indiqué le vice-président.

La mairesse de Saguenay et présidente de Promotion Saguenay, Josée Néron, a visité la succursale lundi après-midi, les succès d’entreprise comme Top Aces étant bienvenus pour le développement économique de la région.