250 constats en un mois: Saguenay fait la guerre aux «rapides et dangereux»

Le Service de police de Saguenay (SPS) met en place un plan d’action pour sévir au sujet des infractions liées aux véhicules modifiés et le comportement dangereux de leur conducteur, qui sont particulièrement abondants depuis le début de la pandémie.

Des stratégies sont mises en place depuis plusieurs années sur le territoire, à l’arrivée du beau temps, pour répondre aux infractions de certains amateurs de « tuning ». Mais depuis 2020, le problème a pris une ampleur considérable, explique l’Unité de prévention et communication du SPS, par voie de communiqué.

Seulement depuis le 18 avril, 253 constats d’infractions ont été remis en lien avec ceux qui sont appelés les « rapides et dangereux » par le corps de police locale.

« Nous sommes conscients que les bruits excessifs, que les crissements de pneus, les courses de rues et les rassemblements illégaux de certains conducteurs affectent considérablement le sentiment de sécurité et de quiétude des résidents de Saguenay », souligne-t-on.

Vigilance accrue

C’est pour cette raison que le SPS a décidé de faire de problème une « priorité organisationnelle ». Ainsi, l’ensemble de ses effectifs du corps de police seront mobilisés sur l’entièreté du territoire, notamment durant la période estivale.

Certains secteurs et tronçons de route ont d’ailleurs été identifiés comme étant plus problématiques. La vigilance et la présence policière y seront d’autant plus importantes.

« Je ne compte plus le nombre de fois où mes collègues et moi-même se faisons interpeller par les citoyens pour que cessent ces comportements toxiques », a fait savoir le conseiller municipal Kevin Armstrong.

La police de Saguenay espère que ce plan d’action aura un impact positif sur le nombre d’infractions occasionnées par les adeptes de vitesse et de véhicules modifiés.

« Avoir un véhicule esthétique et performant c’est possible, mais pas au détriment de la sécurité et de la quiétude des autres! »

